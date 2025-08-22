BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Muere un joven de Burgos en un aparatoso accidente en la AP-68, en Haro
Foto de archivo de una ambulancia. BC

Dos mujeres heridas en un accidente con cinco vehículos implicados en la A-1

El suceso ha ocurrido a mediodía en Valdorros, a pocos kilómetros de Burgos

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:11

Dos mujeres han resultado heridas en un accidente en la A-1 a su paso por la provincia de Burgos. En el suceso se han visto involucrados cinco vehículos.

La sala de Emergencias 1-1-2 recibía varios avisos alertando del accidente sobre las 13:29 horas de este viernes, 22 de agosto. Se había producido un golpe por alcance en una retención en la autovía A-1, en el kilómetro 221, en sentido Madrid, a la altura de Valdorros.

En el suceso han colisionado cinco vehículos y dos mujeres han resultado heridas. Una de ellas presentaba un golpe en la espalda; mientras que la segunda lo registraba en el hombro.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado la Guardia Civil y personal sanitario de Sacyl para atender a las dos mujeres heridas.

