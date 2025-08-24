Susto en Aranda por el incendio y explosión de un coche aparcado Finalmente, el vehículo no ha ardido al completo y las explosiones se podían deber al momento en el que han reventado las ruedas

Aythami Pérez Miguel Burgos Domingo, 24 de agosto 2025, 19:48 Comenta Compartir

El incendio de un coche en Aranda de Duero, con varias explosiones debido al fuego, han alertado a los vecinos de parte de esta ciudad de la provincia de Burgos.

Sobre las 19.05 horas, el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido, este domingo 24 de agosto, varias llamadas en las que se alertaba de que un turismo se había incendiado en la plaza Mateo Cerezo. Además, los alertantes oían explosiones.

Los Bomberos trabajan en el coche incendiado en Aranda. BC

Se trata de una plaza ubicada en el polígono residencial de Aranda. Los testigos reconocen que se ha generado alarma y se han asustado debido, sobre todo, a las explosiones. Apuntan a que estas explosiones pueden deberse al momento en el que las ruedas han reventado.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de la Policía Nacional y la Policía Local de Aranda, así como los Bomberos de Aranda. El coche, finalmente, ha ardido solo parcialmente. No hay personas afectadas ni heridas.