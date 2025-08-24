BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 24 de agosto
Los Bomberos de Aranda trabajan en el lugar del coche incendiado. BC

Susto en Aranda por el incendio y explosión de un coche aparcado

Finalmente, el vehículo no ha ardido al completo y las explosiones se podían deber al momento en el que han reventado las ruedas

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:48

El incendio de un coche en Aranda de Duero, con varias explosiones debido al fuego, han alertado a los vecinos de parte de esta ciudad de la provincia de Burgos.

Sobre las 19.05 horas, el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido, este domingo 24 de agosto, varias llamadas en las que se alertaba de que un turismo se había incendiado en la plaza Mateo Cerezo. Además, los alertantes oían explosiones.

Los Bomberos trabajan en el coche incendiado en Aranda.
Los Bomberos trabajan en el coche incendiado en Aranda. BC

Noticias relacionadas

Muere un joven y un hombre resulta herido tras estrellarse contra un árbol en Burgos

Muere un joven y un hombre resulta herido tras estrellarse contra un árbol en Burgos

Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos

Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos

Muere un corredor de 17 años y dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero

Muere un corredor de 17 años y dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero

Se trata de una plaza ubicada en el polígono residencial de Aranda. Los testigos reconocen que se ha generado alarma y se han asustado debido, sobre todo, a las explosiones. Apuntan a que estas explosiones pueden deberse al momento en el que las ruedas han reventado.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de la Policía Nacional y la Policía Local de Aranda, así como los Bomberos de Aranda. El coche, finalmente, ha ardido solo parcialmente. No hay personas afectadas ni heridas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un corredor de 17 años y dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  2. 2 Muere un joven y un hombre resulta herido tras estrellarse contra un árbol en Burgos
  3. 3 La Lotería Nacional deja un primer premio en Burgos
  4. 4 Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos
  5. 5 Tres heridos, entre ellos un menor, tras chocar cinco vehículos en Burgos
  6. 6 Niegan a las mujeres desfilar con la Centuria Romana en las procesiones de un pueblo de Ciudad Real
  7. 7 El sorprendente castillo de Burgos que un vecino levantó con sus propias manos
  8. 8 El camping renace como una alternativa vacacional en Burgos
  9. 9 Trasladado en helicóptero un motorista en Burgos al salirse de la vía y caer por un desnivel
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 23 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Susto en Aranda por el incendio y explosión de un coche aparcado

Susto en Aranda por el incendio y explosión de un coche aparcado