Urgente Muere un hombre y una mujer resulta herida tras estrellarse contra un árbol en Burgos
Imagen de archivo de una ambulancia. BC

Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos

El accidente se produjo minutos antes de las diez de la noche en la carretera N-234, a la altura de Hontoria de la Cantera

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:40

Dos varones resultaron heridos a primera hora de la noche del sábado en la provincia de Burgos. Dos vehículos colisionaron en la nacional 234, a la altura de Hontoria de la Cantera.

El suceso se produjo sobre las 21:52 horas. El servicio de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada alertando de un accidente en el kilómetro 475 de la carretera N-234, la de Soria. En el término municipal de Hontoria de la Cantera, un turismo y un todoterreno habían colisionado.

Este es el segundo accidente en esa carretera en dos días. El viernes de madrugada una conductora se salía dela vía a la altura de Cubillo del Campo.

Fruto del accidente, un varón de 33 años estaba herido y, en el otro vehículo, otro hombre de 44 se encontraba herido grave y atrapado. El 1-1-2 daba aviso a la Guardia Civil, Bomberos de Burgos y a Sacyl, que enviaba una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar del accidente, los Bomberos de Burgos tuvieron que intervenir para excarcelar al hombre atrapado en uno de los vehículos implicados. Posteriormente, el personal sanitario atendía y trasladaba a los dos heridos al Hospital Universiario de Burgos.

