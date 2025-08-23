BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Muere un corredor de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero en una caída masiva
Momento en el que la prueba estaba parada tras ocurrir la caída múltiple. Vuelta Ciclista Junio a la Ribera del Duero

Muere un corredor de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero en una caída masiva

La caída en la que se han visto implicados varios corredores ha tenido lugar en el cruce de la N-234 entrando a El Amogable

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:31

Un joven corredor participante de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero ha muerto este sábado 23 de agosto mientras participaba en la prueba.

Según ha informado la organización de la competición, el joven ha fallecido tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa.

Prueba suspendida

Esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa. El accidente ha tenido lugar en el cruce de la N-234 para acceder a El Amogable, un gran enclave forestal ubicado dentro de Pinar Grande, en la provincia de Soria.

Según han informado a este medio algunos testigos, el joven era de Tenerife y ha fallecido en el camino al hospital, mientras era trasladado por los servicios sanitarios.

Finalmente, la Dirección de Carrera ha confirmado la suspensión definitiva de la etapa y la carrera se ha dirigido agrupada y neutralizada hasta el siguiente pueblo.

