Trasladan al hospital a un motorista tras salirse de la vía en Burgos Un varón acaba inconsciente tras sufrir un accidente en la N-629, en Merindad de Montija

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 22 de agosto 2025, 17:38 | Actualizado 18:01h. Comenta Compartir

Jornada accidentada en las carreteras de Burgos. A primera hora de la tarde de hoy ha tenido lugar el cuarto accidente con heridos en la provincia, en este caso, en la N-629, en el entorno de la localidad de Bercedo, en plena Merindad de Montija.

El siniestro ha tenido lugar al filo de las 14:45 horas, cuando una motocicleta ha sufrido una aparatosa salida de vía en el kilómetro 42 de la carretera. Como consecuencia del fuerte golpe, el motorista, un varón de 49 años de edad, ha quedado inconsciente sobre la calzada, tal y como informaban al 1-1-2 las llamadas de alerta.

Inmediatamente se han trasladado hasta allí varias dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y del Sacyl, que ha desplazado personal médico del centro de salud de Espinosa de los Monteros, así como una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido, que posteriormente ha sido trasladado de urgencia al hospital vizcaíno de Cruces.

Jornada accidentada

Este, no obstante, no ha sido el único accidente de la jornada en Burgos. Ni tampoco el último. El primero ha tenido lugar de madrugada, cuando una mujer ha resultado herida tras un accidente en la N-234, en Cubillo del Campo.

Ya a media mañana, otro joven ha tenido que ser atendido tras verse involucrado en una colisión lateral entre dos turismos en la AP-1 a la altura de Rubena.

Dos horas después, una colisión múltiple entre cinco vehículos acontecida en la A-1 a la altura de Valdorros ha provocado heridas leves a otras dos mujeres.

Y ya, al filo de las 17 horas, otra mujer ha tenido que ser rescatada y atendida tras sufrir un aparatoso vuelco en la N-1A, en Quintanilla de la Mata. En este caso, la mujer aseguraba no poder salir del coche por sus propios medios y se quejaba de un dolor en el pecho.