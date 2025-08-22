BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un joven de Burgos en un aparatoso accidente en la AP-68, en Haro
Imagen de la N-629 en el entorno de Bercedo. BC

Trasladan al hospital a un motorista tras salirse de la vía en Burgos

Un varón acaba inconsciente tras sufrir un accidente en la N-629, en Merindad de Montija

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:38

Jornada accidentada en las carreteras de Burgos. A primera hora de la tarde de hoy ha tenido lugar el cuarto accidente con heridos en la provincia, en este caso, en la N-629, en el entorno de la localidad de Bercedo, en plena Merindad de Montija.

El siniestro ha tenido lugar al filo de las 14:45 horas, cuando una motocicleta ha sufrido una aparatosa salida de vía en el kilómetro 42 de la carretera. Como consecuencia del fuerte golpe, el motorista, un varón de 49 años de edad, ha quedado inconsciente sobre la calzada, tal y como informaban al 1-1-2 las llamadas de alerta.

Inmediatamente se han trasladado hasta allí varias dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y del Sacyl, que ha desplazado personal médico del centro de salud de Espinosa de los Monteros, así como una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido, que posteriormente ha sido trasladado de urgencia al hospital vizcaíno de Cruces.

Jornada accidentada

Este, no obstante, no ha sido el único accidente de la jornada en Burgos. Ni tampoco el último. El primero ha tenido lugar de madrugada, cuando una mujer ha resultado herida tras un accidente en la N-234, en Cubillo del Campo.

Ya a media mañana, otro joven ha tenido que ser atendido tras verse involucrado en una colisión lateral entre dos turismos en la AP-1 a la altura de Rubena.

Dos horas después, una colisión múltiple entre cinco vehículos acontecida en la A-1 a la altura de Valdorros ha provocado heridas leves a otras dos mujeres.

Y ya, al filo de las 17 horas, otra mujer ha tenido que ser rescatada y atendida tras sufrir un aparatoso vuelco en la N-1A, en Quintanilla de la Mata. En este caso, la mujer aseguraba no poder salir del coche por sus propios medios y se quejaba de un dolor en el pecho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de Burgos en un aparatoso accidente en la AP-68, en Haro
  2. 2 Estafan a una mujer en Burgos tras hacerse pasar por un actor famoso
  3. 3 Herida tras salirse de la vía de madrugada en Burgos
  4. 4 Dos heridos en un accidente con tres coches implicados en Burgos
  5. 5 La cosecha de Burgos, en apuros: la falta de maquinaria frena la campaña de cereal
  6. 6 Dos mujeres heridas en un accidente con cinco vehículos implicados en la A-1
  7. 7 Subvencionan la apertura de comercios para «revitalizar» un pueblo de Burgos
  8. 8 Localizan de madrugada a un senderista desorientado y sin equipamiento necesario en Burgos
  9. 9 Ante el juez por abandonar a cinco perros entre sus excrementos y sin agua en Burgos
  10. 10 Un agosto en el infierno: el mapa de la «tormenta de incendios» que arrasa Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Trasladan al hospital a un motorista tras salirse de la vía en Burgos

Trasladan al hospital a un motorista tras salirse de la vía en Burgos