Imagen de archivo del helicóptero de emergencias sanitarias. BC

Trasladado en helicóptero un motorista en Burgos al salirse de la vía y caer por un desnivel

El joven, de 22 años, ha quedado en unos matorrales y, finalmente, ha sido trasladado al hospital de Cruces

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Sábado, 23 de agosto 2025, 15:12

Un joven motorista de 22 años ha resultado herido en un accidente de tráfico que ha ocurrido este sábado 23 de agosto en la comarca de Burgos de Las Merindades, en el término municipal de San Pantaleón de Losa.

El Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 ha recibido un aviso sobre las 11.28 horas informando de este accidente. Se explicaba en la llamada que un motorista había sufrido una salida de vía y había caído por un desnivel a la altura del puente de piedra sobre el río Jara. El herido, un joven de 22 años, había quedado en unos matorrales.

El 1-1-2 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de Burgos y a los de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado una UVI móvil y un helicóptero medicalizado. El joven había quedado en una zona de matorrales y difícil acceso.

Finalmente, el personal sanitario que ha acudido al lugar ha atendido al joven y lo ha trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Cruces en Bilbao.

