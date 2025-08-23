BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Muere un corredor de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero en una caída masiva
Carretera AP-1 a su paso por la provincia de Burgos. Sara Sendino

Dos personas heridas tras chocar cinco vehículos en Burgos

El accidente ha ocurrido a mediodía en la AP-1

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:32

Una colisión múltiple ha dejado dos personas heridas este mediodía en la provincia de Burgos. El accidente ha ocurrido en la autopista AP-1, a la altura de Briviesca.

El suceso ocurría alrededor de las 14:38 horas. El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía entonces una llamada de aviso por la colisión de cinco vehículos. Sucedía en el kilómetro 38 de la citada carretera, a la altura del municipio de Briviesca.

Tras el accidente, dos personas solicitaban asistencia debido a que registraban dolor en la espalda y el cuello. Ante lo ocurrido, el servicio de Emergencias ha alertado a la Guardia Civil y a Sacyl, para atender a las dos personas heridas.

