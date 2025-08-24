Muere un hombre y una mujer resulta herida tras estrellarse contra un árbol en Burgos El suceso ha ocurrido esta mañana en el término municipal de Susinos del Páramo. La furgoneta en la que viajaban ha quedado partida

Sara Sendino Burgos Domingo, 24 de agosto 2025, 11:32

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida grave en un accidente en la provincia de Burgos. Ha ocurrido durante la mañana del domingo 24 de agosto en el término municipal de Susinos del Páramo.

La sala de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibía una llamada de aviso sobre las 9:15 horas de este domingo. En la llamada se alertaba acerca de un accidente ocurrido en la carretera BU-V-6063, a la entrada de Susinos del Páramo.

Los alertantes explicaban al servicio de Emergencias que una furgoneta se había salido de la vía y había chocado contra un árbol. Fruto del accidente, el vehículo había quedado partido.

Además, dos personas precisaban asistencia sanitaria, ya que estaban heridas de gravedad; además, uno de ellos estaría atrapado. El 1-1-2 avisaba entonces a Guardia Civil, Bomberos de Burgos y Sacyl, que envía un helicóptero medicalizado, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Villadiego.

En el lugar del accidente, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de un varón. En cuanto a la mujer herida, ha sido trasladada al Hospital Universitario de Burgos en helicóptero medicalizado.