Sistema interno de Sacyl, Medora. LN

Un médico de Burgos se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por mirar el historial de una compañera de baja

La Fiscalía también pide 3.000 euros de indemnización para la doctora afectada por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos

Burgos

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:28

Un médico de familia de la provincia de Burgos se enfrenta a la petición de dos años y ocho meses de prisión por acceder al historial clínico de una compañera de trabajo que se encontraba de baja. La Fiscalía también solicita una indemnización de 3.000 euros en concepto de daños morales para la doctora afectada.

Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2022 en el Valle de Sedano, cuando el facultativo presuntamente habría accedido a través de las aplicaciones informáticas internas de Sacyl al historial clínico de atención primaria y al historial clínico de atención especializada, así como a las pruebas diagnósticas y de laboratorio y los datos personales de su compañera de trabajo que, en esos momentos, se encontraba de baja.

Todo ello, expone la Fiscalía, sin contar con el beneplácito o autorización de su compañera y a sabiendas de que no era un paciente asignado al cupo que le correspondía.

Por estos hechos, el médico está acusado de la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y la Fiscalía solicita dos años y ocho meses de cárcel y 20 meses de multa a razón de una cuota día de 18 euros.

