Piden 20 años de cárcel para dos hombres en Burgos por retener y agredir a otro al creer que les había robado la marihuana La Fiscalía considera solicita once años de prisión para uno de ellos por detención ilegal, robo con violencia, amenazas y agresión y otros nueve para su compañero

BURGOSconecta Burgos Martes, 2 de septiembre 2025, 18:55 | Actualizado 19:04h.

Dos hombres se enfrentan en Burgos a 19 años y seis meses de prisión por la retención, robo y agresión a otros dos al creer que les había robado sus plantas de marihuana. Así lo expone la Fiscalía, que solicita once años para uno de ellos por la presunta comisión de los delitos de detención ilegal, robo con violencia, amenazas, maltrato y dos delitos de lesiones. Para su compañero piden nueve años de cárcel al eximirle del delito de lesiones.

El suceso se remonta al 3 de octubre de 2019 cuando, según el relato de los hechos expuesto por la Fiscalía, los acusados comenzaron a enviar mensajes amenazadores al denunciante. En ellos proferían insultos y amenazas de muerte también para su familia. Todo ello al considerar a la supuesta víctima y a otros dos amigos responsables de la sustracción de sus plantas de marihuana.

Ese mismo día, prosigue el escrito de la Fiscalía, acudieron a la puerta del domicilio del denunciante, le instaron a bajar a la calle y le metieron en una furgoneta, supuestamente amenazándole de nuevo, incluso a punta de pistola, para que les devolviera las plantas. A continuación y en contra de su voluntad le habrían obligado a entrar en su domicilio para registrarlo. Allí, se apoderaron de de 2.150 euros y de su teléfono móvil, «por la violencia e intimidación ejercida», señala el Ministerio Público.

Y el periplo no terminó en la vivienda, ya que hicieron llamar a otro amigo del denunciante para citarle en el arco de las Huelgas. Allí aparecieron los acusados con palos al grito de «os vamos a matar». En un momento dado una de las presuntas víctimas logró escapar y se refugió en un seminario cercano cuyos responsables llamaron a la Policía Local que se personó en el lugar.

Las amenazas y agresiones continuaron y el siguiente episodio que recoge la Fiscalía se produjo el 28 de julio de 2020. En aquella ocasión, el denunciante huyó metiéndose en un supermercado, pero cuando regresó a su domicilio le estaban esperando y le propinaron un golpe en la nariz con un palo.

El 13 de agosto de 2020 tuvo que intervenir la Policía Nacional de Burgos en un bar en el que se produjo de otro episodio de agresión. Una de las víctimas recibió un puñetazo y de nuevo amenazas de muerte con frases como: «Voy a rajar a toda tu familia maricón vamos a pegarnos».

Tras la denuncia presentada ante la Policía Nacional, los denunciantes habrían continuado recibiendo amenazas telefónicas incluso a través de terceras personas y uno de ellos pintadas instándole a pagar en la fachada de su vivienda.

Por todo ello los dos acusados se enfrentan a una petición de once y nueve años de prisión respectivamente, como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, robo con violencia, amenazas y varios delitos de lesiones.

Además, solicitan una indemnización conjunta de 2.550 euros y una orden de alejamiento de 300 metros durante cinco años.