BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Local de Burgos. Sara Sendino

Detenido por tercera vez tras robar en comercios del centro de Burgos

El varón de 45 años fue pillado in fraganti en la parte trasera de una tienda que había robado

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:18

Un hombre de 45 años ha sido detenido en Burgos por un delito de robo con fuerza. Es la tercera vez que la Policía Local le retiene por causas similares.

El suceso ocurrió el doming 31 de agosto, sobre las 8:30 horas de la mañana. En ese momento, el 092 recibió un aviso en el que se informaba de que se estaba produciendo un robo con fuerza en un establecimiento de la avenida del Cid, en el centro de Burgos.

Hasta el lugar se desplazó un equipo de Atestados que se encontraba próximo. Los agentes comprobaron que la cerradura de la puerta de acceso al establecimiento estaba rota, además de encontrar un martillo en sus inmediaciones. Con el apoyo de agentes de la Unidad de Policía Administrativa -UPAD- procedieron a requisar el establecimiento, ya que el alertante insistía en que el presunto autor del robo continuaba en su interior.

Noticias relacionadas

Herido un joven conductor tras chocar contra un animal en Burgos

Herido un joven conductor tras chocar contra un animal en Burgos

Un médico de Burgos se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por mirar el historial de una compañera de baja

Un médico de Burgos se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por mirar el historial de una compañera de baja

Rescatan a un hombre de 67 años accidentado antes de iniciar la vía ferrata de un pueblo de Burgos

Rescatan a un hombre de 67 años accidentado antes de iniciar la vía ferrata de un pueblo de Burgos

Recuperan en Burgos productos robados en un supermercado de La Rioja

Recuperan en Burgos productos robados en un supermercado de La Rioja

Los agentes de la Policía Local de Burgos observaron el interior revuelto y la caja registradora forzada, localizando en la parte trasera del local a un conocido delincuente, agazapado. El varón, de 45 años, llevaba en los bolsillos parte de la recaudación de la caja recaudadora, un teléfono móvil y varias cajetillas de tabaco.

Ante el suceso ocurrido, los agentes procedieron a la detención de este hombre, de 45 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en establecimiento comercial.

Esta es la tercera detención que se le practica al presunto ladrón de un establecimiento en la avenida del Cid. Además, la Policía Local también ha contabilizado cerca de una veintenta de intervenciones realizadas a esa misma persona en Burgos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los autobuses que son gratis en Burgos desde este 1 de septiembre: dónde van y qué pueblos unen
  2. 2 Herida una joven en la colisión de un bus urbano con un coche en Burgos
  3. 3 La app móvil que facilita ya el pago de la tarjeta de autobús urbano de Burgos
  4. 4 Rescatan a un hombre de 67 años accidentado antes de iniciar la vía ferrata de un pueblo de Burgos
  5. 5 Los mejores lugares para hacer excursiones de un día en Burgos
  6. 6 Un médico de Burgos se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por mirar el historial de una compañera de baja
  7. 7 Herido un joven conductor tras chocar contra un animal en Burgos
  8. 8 La nueva escultura del Cid orando que Burgos estrena frente a la Catedral
  9. 9 Recuperan en Burgos productos robados en un supermercado de La Rioja
  10. 10 Dos heridos por el choque de un autobús urbano y un coche en Miranda de Ebro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenido por tercera vez tras robar en comercios del centro de Burgos

Detenido por tercera vez tras robar en comercios del centro de Burgos