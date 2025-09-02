Detenido por tercera vez tras robar en comercios del centro de Burgos El varón de 45 años fue pillado in fraganti en la parte trasera de una tienda que había robado

Un hombre de 45 años ha sido detenido en Burgos por un delito de robo con fuerza. Es la tercera vez que la Policía Local le retiene por causas similares.

El suceso ocurrió el doming 31 de agosto, sobre las 8:30 horas de la mañana. En ese momento, el 092 recibió un aviso en el que se informaba de que se estaba produciendo un robo con fuerza en un establecimiento de la avenida del Cid, en el centro de Burgos.

Hasta el lugar se desplazó un equipo de Atestados que se encontraba próximo. Los agentes comprobaron que la cerradura de la puerta de acceso al establecimiento estaba rota, además de encontrar un martillo en sus inmediaciones. Con el apoyo de agentes de la Unidad de Policía Administrativa -UPAD- procedieron a requisar el establecimiento, ya que el alertante insistía en que el presunto autor del robo continuaba en su interior.

Los agentes de la Policía Local de Burgos observaron el interior revuelto y la caja registradora forzada, localizando en la parte trasera del local a un conocido delincuente, agazapado. El varón, de 45 años, llevaba en los bolsillos parte de la recaudación de la caja recaudadora, un teléfono móvil y varias cajetillas de tabaco.

Ante el suceso ocurrido, los agentes procedieron a la detención de este hombre, de 45 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en establecimiento comercial.

Esta es la tercera detención que se le practica al presunto ladrón de un establecimiento en la avenida del Cid. Además, la Policía Local también ha contabilizado cerca de una veintenta de intervenciones realizadas a esa misma persona en Burgos.