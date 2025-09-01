BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Artículos recuperados en Briviesca, Burgos. BC

Recuperan en Burgos productos robados en un supermercado de La Rioja

El encargado del establecimiento alertó a la Guardia Civil, señalando la matrícula del vehículo donde viajaban las dos supuestas autoras de la sustracción

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:42

La Guardia Civil ha recuperado en Burgos productos sustraídos en La Rioja. Estos se habían robado, presuntamente, en un supermercado y el turismo en el que se transportaban fue detenido en Briviesca.

Las actuaciones se iniciaron cuando la Central de Servicios COS alertó a las patrullas sobre un robo cometido en un supermercado riojano, facilitando a su vez la matrícula del vehículo en el que las presuntas autoras habían abandonado el lugar.

El turismo fue detectado e interceptado por agentes del puesto de Seguridad Ciudadana de Briviesca, verificando que en su interior viajaban dos mujeres, que fueron identificadas. Además, en su presencia se practicó un registro al interior del maletero, donde aparecieron varias bolsas repletas de productos de alimentación e higiene personal.

Entre ellas destacaba una bolsa de rafia con la serigrafía del supermercado donde se había comunicado el robo. Al inspeccionarla, se localizaron diversos artículos, entre ellos una freidora de aire, batidoras en su caja original, utensilios de cocina, un ventilador y varias camisetas aún en su embalaje, además de otros productos de consumo.

Noticias relacionadas

Dos heridos por el choque de un autobús urbano y un coche en Miranda de Ebro

Dos heridos por el choque de un autobús urbano y un coche en Miranda de Ebro

Rescatan a un hombre de 67 años en un paraje de difícil acceso en Burgos

Rescatan a un hombre de 67 años en un paraje de difícil acceso en Burgos

El insólito vídeo de un coche cayendo por las escaleras de la iglesia de un pueblo de Burgos

El insólito vídeo de un coche cayendo por las escaleras de la iglesia de un pueblo de Burgos

Un turismo pierde el control en una rotonda y sufre un aparatoso accidente en Burgos

Un turismo pierde el control en una rotonda y sufre un aparatoso accidente en Burgos

Los agentes contactaron de inmediato con el responsable del supermercado perjudicado, quien describió algunos de los objetos sustraídos, cuyas características coincidían con los allí presentes.

Al no poder demostrar su origen y lícita tenencia, los artículos fueron aprehendidos y trasladados a dependencias oficiales, hasta ser finalmente reconocidos por su titular en espera de presentar denuncia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El insólito vídeo de un coche cayendo por las escaleras de la iglesia de un pueblo de Burgos
  2. 2 El paisaje de Burgos que se puede recorrer como los fiordos noruegos
  3. 3 Los 50 pueblos de Burgos que reciben 55.000 euros para realizar actividades juveniles
  4. 4 Los mejores lugares para hacer excursiones de un día en Burgos
  5. 5 Rescatan a un hombre de 67 años accidentado antes de iniciar la vía ferrata de un pueblo de Burgos
  6. 6 El bosque entre Burgos y Soria que resiste a los incendios teme por su futuro: «Nuestros montes son una bomba»
  7. 7 La comarca de Burgos que se ha manifestado contra un nuevo proyecto eólico: «Renovables sí, pero no así»
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 31 de agosto
  9. 9 El Burgos CF tira el primer tiempo y despierta en la segunda parte
  10. 10 Dos heridos por el choque de un autobús urbano y un coche en Miranda de Ebro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Recuperan en Burgos productos robados en un supermercado de La Rioja

Recuperan en Burgos productos robados en un supermercado de La Rioja