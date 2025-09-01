Recuperan en Burgos productos robados en un supermercado de La Rioja El encargado del establecimiento alertó a la Guardia Civil, señalando la matrícula del vehículo donde viajaban las dos supuestas autoras de la sustracción

BURGOSconecta Burgos Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:42 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha recuperado en Burgos productos sustraídos en La Rioja. Estos se habían robado, presuntamente, en un supermercado y el turismo en el que se transportaban fue detenido en Briviesca.

Las actuaciones se iniciaron cuando la Central de Servicios COS alertó a las patrullas sobre un robo cometido en un supermercado riojano, facilitando a su vez la matrícula del vehículo en el que las presuntas autoras habían abandonado el lugar.

El turismo fue detectado e interceptado por agentes del puesto de Seguridad Ciudadana de Briviesca, verificando que en su interior viajaban dos mujeres, que fueron identificadas. Además, en su presencia se practicó un registro al interior del maletero, donde aparecieron varias bolsas repletas de productos de alimentación e higiene personal.

Entre ellas destacaba una bolsa de rafia con la serigrafía del supermercado donde se había comunicado el robo. Al inspeccionarla, se localizaron diversos artículos, entre ellos una freidora de aire, batidoras en su caja original, utensilios de cocina, un ventilador y varias camisetas aún en su embalaje, además de otros productos de consumo.

Los agentes contactaron de inmediato con el responsable del supermercado perjudicado, quien describió algunos de los objetos sustraídos, cuyas características coincidían con los allí presentes.

Al no poder demostrar su origen y lícita tenencia, los artículos fueron aprehendidos y trasladados a dependencias oficiales, hasta ser finalmente reconocidos por su titular en espera de presentar denuncia.