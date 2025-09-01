BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen del rescate en la vía ferrata de Huerta de Rey, en Burgos. TikTok @testitogallego

Rescatan a un hombre de 67 años en un paraje de difícil acceso en Burgos

El varón sufrió una caída antes de comenzar una vía ferrata en Huerta de Rey

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:31

Un hombre tuvo que ser rescatado tras hacerse daño en un paraje de difícil acceso en la provincia de Burgos. El suceso ocurría durante la mañana del domingo, 31 de agosto, en el término municipal de Huerta de Rey.

Sobre las 9:49 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso de que un hombre se encontraba herido en un paraje de difícil acceso. El varón, de 67 años, se había caído momentos antes de iniciar una vía ferrata en Huerta de Rey.

El hombre presentaba dolores en la espalda, por lo que el servicio de Emergencias movilizaba a los bomberos de Huerta de Rey, el equipo del centro de salud de la localidad burgalesa, Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico de Salas de los Infantes.

El hombre de 67 años era finalmente rescatado por efectivos de la Guardia Civil y los bomberos de Huerta de Rey. Posteriormente fue trasladado al hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.

Rescate contado por redes sociales

El rescate de este varón de 67 años en Huerta de Rey fue grabado y compartido también en la red social TikTok. El resumen fue publicado por un técnico de emergencias sanitarias, el usuario @tesitogallego.

@tesitogallego Servicio conjunto entre los bomberos de #huertadelrey , equipo del CS de Huerta de Rey, Guardia Civil y SVB de Salas de los Infantes. #Burgos #tecnicoemergenciassanitarias #ambulancia #hems ♬ The Bad Touch 2k20 (Extended Mix) - DJ Gollum & Empyre One

Este joven colgó en su perfil un vídeo del rescate en la vía ferrata y del posterior traslado al hospital de Aranda de Duero.

Te puede interesar

