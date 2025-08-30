Más agresiones graves y menos delitos de drogas: análisis de la criminalidad en Burgos En el primer semestre de 2025 se han registrado en la provincia 7.264 delitos, un 5,3% más que en 2024, destacando un homicidio y otros cinco en grado de tentativa

Gloria Díez Burgos Sábado, 30 de agosto 2025, 09:23

Aunque Burgos es una de las provincias más seguras, siguiendo la tendencia de Castilla y León que se mantiene en quinta posición como una de las que menos delitos registra de España, lo cierto es que el número de infracciones penales ha aumentado un 5,3% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.

Atendiendo a la tasa de criminalidad (número de infracciones penales por cada 1.000 habitantes) la comunidad se situó en junio en los 39,3 puntos, lo que supone once puntos menos que la media nacional (50,3). Y, en lo que va de año, Burgos con 39,99 se posiciona ligeramente por encima de la de la comunidad pero se encuentra muy por debajo de la del conjunto del país.

Palencia continúa siendo la provincia más segura de Castilla y León, con una tasa que se sitúa en los 33,8 puntos, seguida de Zamora (35,6) y Salamanca (37,7). Segovia fue la provincia que registró una mayor tasa de criminalidad, al alcanzar los 41,8 delitos por cada mil habitantes. Le siguen Ávila (41,7), Valladolid (41,6), Soria (40,4), Burgos (39,99) y León (38,8).

Así lo reflejan los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior correspondientes al primer semestre de 2025 que permiten analizar cada uno de los delitos penales. Aunque se trata de una estadística en frío, sí se pueden observar algunos detalles, cuanto menos, llamativos. Los aumentos más significativos son los de homicidios en grado de tentativa, cinco en total en Burgos, lo que supone un 66,7% más que en el primer semestre del año anterior y los robos de vehículos, que aumentan un 40% en comparación con 2024 con un total de 63 hasta junio de 2025.

También se han producido más delitos contra la libertad sexual, crecen un 25% alcanzando las 40 infracciones. Llama la atención el descenso de otras infracciones, como las agresiones sexuales con penetración, que suman siete y suponen un 36,4% menos que en 2024.

El tráfico de drogas baja un 18,8% con 39 casos registrados en lo que va de año. En el caso de homicidios y asesinatos en la provincia la estadística se mantiene invariable con uno registrado en los primeros seis meses de 2024. Se trata del asesinato de Andrea Bejarano a manos, presuntamente, de su marido y ocurrió el pasado mes de marzo.

Ciberdelitos en aumento

Los ciberdelitos continúan aumentando en la provincia de Burgos, que solo en el primer semestre del año ha registrado hasta 1.938. Esto supone un incremento del 10,6% respecto al mismo periodo de 2024. Porque, pese a que se trata de infracciones que llevan años creciendo, curiosamente en 2024 la tendencia se rompió y disminuyeron en comparación con el 2023.

En el conjunto de Castilla y León el incremento de la tasa de criminalidad es de un 1,1% respecto a 2024 y se debió principalmente al aumento, en un 10,5 %, de los delitos relacionados con la cibercriminalidad. Concretamente, de enero a junio de este año se registraron un total de 12.214 estafas informáticas, frente a las 11.126 que se anotaron en el mismo periodo de 2024, y 14.127 delitos cometidos en el ciberespacio.