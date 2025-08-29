Detenido en Miranda tras ser sorprendido con 2,5 kilos de marihuana en su casa La Policía Nacional interviene en un domicilio de la ciudad, donde encontrar numerosas plantas de cannabis cultivadas en un patio y diverso material usado para su venta

BURGOSconecta Burgos Viernes, 29 de agosto 2025, 14:09

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 26 de agosto en Miranda de Ebro a un varón de mediana edad como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras ser sorprendido en un registro domiciliario con alrededor de 2,5 kilos de marihuana preparada para su venta.

La operación se inició a raíz de la llegada de indicios que apuntaban a la existencia de una vivienda en la que presumiblemente podría haber plantas de marihuana.

Por este motivo, el 26 de agosto, la Autoridad Judicial autorizó la entrada y registro en su vivienda, provista de un huerto/patio anexo, con el objetivo de verificar este hecho e intervenir tanto sustancias estupefacientes como cualquier otra evidencia de su relación con un posible delito contra la salud pública.

Durante la actuación, los agentes localizaron una pequeña plantación de marihuana dentro de la parcela, que junto con la sustancia seca arrojan un peso total de unos 2,5 kilogramos.

Además, los agentes intervinieron 17 frascos de cristal con cogollos secos, semillas de cannabis, 35 picadoras (grinder) dos básculas de precisión y varias bolsas y recipientes de distintos tamaños presumiblemente usadas para la distribución de la marihuana.