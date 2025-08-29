Seis detenidos por la agresión múltiple en las fiestas de Roa que dejó herido al teniente de alcalde La intervención de la Guardia Civil fue crucial para calmar los ánimos y que los servicios sanitarios pudieran acceder y atender a los heridos. Se contabilizaron cuatro personas con lesiones

Momento de una de las detenciones realizadas por la riña tumultuaria de Roa.

La Guardia Civil ha detenido a seis personas por su implicación en una agresión múltiple ocurrida durante las fiestas de Roa de Duero, pueblo de la provincia de Burgos ubicado en la comarca de la Ribera.

Los hechos ocurrieron durante las fiestas patronales, en la madrugada del 17 de agosto. Entre los heridos de esta agresión múltiple se encuentra el teniente de alcalde de la localidad, que fue golpeado por un conductor cuya temeridad al volante había recriminado el teniente de alcalde segundos antes. La rápida intervención de seis patrullas de Seguridad Ciudadana y de la USECIC permitió controlar la situación y garantizar el auxilio médico a los afectados.

Ampliar Momento en el que la Guardia Civil se lleva a otro de los detenidos por la pelea de Roa. Guardia Civil

Inicio de los hechos

La investigación ha permitido confirmar que el episodio comenzó cuando el primer y principal agredido, que se encontraba celebrando las fiestas en compañía de otras personas, recriminó al conductor de un turismo su forma de circular. El vehículo habría atravesado una de las calles principales del pueblo a velocidad inadecuada en un tramo estrecho y concurrido de la vía en ese momento.

El interpelado detuvo su coche unos metros más adelante, descendió del mismo y, sin mediar palabra, propinó un fuerte golpe al edil, que cayó al suelo herido. La víctima tuvo que ser trasladada posteriormente a centro sanitario como consecuencia de las lesiones sufridas.

Riña tumultuaria y alteración del orden público La agresión inicial desencadenó la reacción de varias personas presentes, que intentaron impedir que el autor continuara golpeando al varón tendido en el suelo y que huyera del lugar.

Pocos instantes después, allegados del agresor se unieron al altercado, lo que originó una riña tumultuaria con enfrentamientos verbales y físicos en plena vía pública.

Intervención policial

Seis patrullas de la Guardia Civil, que contaban con componentes tanto de Seguridad Ciudadana como de la USECIC, fueron comisionadas de urgencia al lugar. A su llegada, se encontraron con una multitud alterada, con varias personas en actitud hostil y un ambiente de gran tensión. La actuación de los agentes resultó determinante para contener los ánimos, separar a los implicados y restablecer la calma.

Ampliar La intervención de la Guardia Civil fue clave para calmar los ánimos y que los servicios sanitarios pudieran atender a los heridos. Guardia Civil

Paralelamente, la intervención fue clave para permitir que los servicios médicos de emergencia pudieran acceder al lugar y poder así atender de urgencia a las personas que habían sufrido lesiones durante el enfrentamiento.

Investigación y detenciones

Las diligencias instruidas a raíz de los hechos permitieron determinar que en total cuatro personas resultaron heridas en los incidentes, entre los que se encontraba el primer teniente de alcalde de la localidad. Gracias a las pesquisas practicadas, los agentes lograron identificar a los principales intervinientes en el suceso, entre ellos el autor inicial de la agresión.

Consecuencia de todo ello, hace escasos días se desplegó un amplio dispositivo especial que contó con una veintena de agentes tanto de Seguridad Ciudadana como de la USECIC; y que culminó con la detención de seis personas y la investigación de una séptima, como presuntos responsables, en distinto grado de participación, de varios delitos de lesiones.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 2 de Aranda de Duero.