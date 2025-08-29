Detenido en Burgos un joven por agredir a otro con un objeto contundente de fiesta Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo sobre las 02:15 horas en un establecimiento de la zona de ocio de las Llanas

La Policía Local de Burgos ha detenido a un joven de 23 años como presunto autor de un delito de lesiones. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo sobre las 02:15 horas en un establecimiento de la zona de ocio de las Llanas.

Un aviso informaba al Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León de una presunta agresión en un establecimiento de la zona de ocio de las Llanas. Agentes de la Policía Local de Burgos encontraron en esa ubicación a un joven que manifestó haber sido agredido. Le acompañaban cuatro personas, que indicaron a los agentes quien era el presunto agresor.

Según los testigos, al agresor se valió de un objeto contundente, que provocó una herida inciso contusa en la ceja izquierda de la víctima, de la que manaba abundante sangre.

Tras localizar al presunto agresor, los agentes de la Policía Local procedieron a su detención, acusado de un presunto delito de lesiones.