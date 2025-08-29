BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen del cielo de Burgos este viernes 29 de agosto. Aythami Pérez Miguel

Llamadas a Bomberos de Burgos por el olor a humo procedente de los incendios de León y Zamora

El servicio de Bomberos confirma que no hay ningún fuego activo en Burgos y que el olor se debe a estos fuegos. El viento ha cambiado de dirección y arrastra las partículas

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:07

La ciudad de Burgos y numerosos pueblos de la provincia han amanecido este viernes 29 de agosto con un fuerte olor a humo procedente de los incendios que asolan la comunidad (León, Zamora y Palencia), pero también de otros puntos como Galicia y Portugal. Esto se debe al cambio en la dirección del viento.

Desde la madrugada, una especia de neblina se palpa en el ambiente, pero es más evidente el olor a humo en la ciudad. Tanto es así que varios ciudadanos han alertado al servicio de Bomberos de Burgos por si había algún incendio.

Llamadas desde otros pueblos

No solo en la ciudad de Burgos, los Bomberos confirman que han llegado llamadas de pueblos como Neila y Covarrubias alertando del olor a humo, por si se pudiera estar produciendo algún incendio cerca. Confirman que, a la hora de la conversación con Bomberos de Burgos, no hay ningún fuego activo en la provincia.

Han sido también los Bomberos de Burgos los que han confirmado que esta neblina y este olor llega de los grandes incendios que desde hace días se están produciendo en León, Zamora, Palencia, pero también en Galicia o zonas de Portugal. Algunos de estos fuegos se sitúan a más de 300 kilómetros de la ciudad de Burgos, pero el viento que llega del oeste arrastra estas partículas.

Recomendaciones

El servicio de emergencias 1-1-2 recuerda que en las zonas más afectadas es recomendable limitar la exposición, mantener puertas y ventanas cerradas y seguir las indicaciones de las autoridades. Además, recomiendan a los ciudadanos que llamen al número de emergencias solo en caso de observar una columna de humo que pueda ser identificada con un incendio próximo.

