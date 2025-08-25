BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El Ayuntamiento ha realizado mejoras para evitar incendios en el Castillo JCR

Los servicios de emergencia de Burgos reciben 122 avisos por fuego este verano

Los incendios, o conatos, en los aledaños del Castillo se han reducido drásticamente con la presencia diaria de agentes de Policía Local

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:18

Desde el 1 de junio, y hasta la fecha actual, se han recibido 122 avisos por incendio en Burgos capital. De ellos 19 han sido intervenciones en incendios estructurales, en viviendas, garajes y en sótanos. Dos intervenciones han sido en incendios industriales, uno de ellos, el último, hace apenas una semana en el polígono de Villalonquéjar.

Por lo que respecta a incendios de vegetación, han sido los más numerosos, según ha señalado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Son 54 intervenciones las que han tenido que realizar los Bomberos de Burgos en fuegos de este tipo. Además, han intervenido en cinco ocasiones por incendios de vehículos; 26 intervenciones en incendios de contenedores, una en transformadores; un incendio de vertedero, y otros incendios en general, once salidas.

Los cerros del Castillo y de San Miguel

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado estos datos acompañada por el concejal de seguridad, Ángel Manzanedo, y por el jefe del servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento, Miguel Ángel Extremo. Han recordado que la ciudad vivió un momento álgido en el mes de julio, cuando se contabilizaron hasta siete incendios, o conatos de incendio, en el entorno del Cerro del Castillo y del Cerro de San Miguel, en Eras de San Francisco y en la calle Felipe de Abajo más los de Fuente Bermeja.

Desde el pasado 4 de julio, se puso en marcha un dispositivo especial de vigilancia en torno a estas zonas para evitar fuegos. Se va a mantener activo hasta el 8 de septiembre; desde las 17:00 horas hasta las 02:00 de la madrugada y se centra en el entorno del castillo, con presencia de policía, local de manera habitual, lo que ha dicho disuadido de la celebración de botellones y otros eventos que provocaban fuego.

Con las 13 últimas incorporaciones al cuerpo de Bomberos, el número de efectivos alcanza los 100 bomberos de plantilla, ha recordado extremo. Donde más dificultad tienen, o más prioridad se le quiere dar es en los mandos intermedios. Aun así están contentos con la oferta pública de empleo que lanza el Ayuntamiento.

