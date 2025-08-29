Un accidente múltiple en Burgos deja una mujer herida
El siniestro ha tenido lugar en la AP-1, a la altura de Grisaleña, y se ha producido por el alcance entre tres coches
Burgos
Viernes, 29 de agosto 2025, 11:49
Un accidente de tráfico en la provincia de Burgos, en el que se han visto implicados tres turismos, ha dejado a una mujer de 88 años heridas y que ha tenido que ser atendida por los recursos sanitarios.
Varias llamadas al Centro de Emergencias 1-1-2 han alertado del accidente ocurrido en el kilómetro 44 de la AP-1, en sentido Vitoria, a la altura de Grisaleña.
El accidente ha tenido lugar por alcance y ha implicado a tres coches. Se ha dado aviso también a la Guardia Civil de Tráfico y se ha solicitado asistencia sanitaria para esta mujer de 88 años. Ha sido trasladada al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.
