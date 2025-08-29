BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia. Álex López

Un accidente múltiple en Burgos deja una mujer herida

El siniestro ha tenido lugar en la AP-1, a la altura de Grisaleña, y se ha producido por el alcance entre tres coches

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:49

Un accidente de tráfico en la provincia de Burgos, en el que se han visto implicados tres turismos, ha dejado a una mujer de 88 años heridas y que ha tenido que ser atendida por los recursos sanitarios.

Varias llamadas al Centro de Emergencias 1-1-2 han alertado del accidente ocurrido en el kilómetro 44 de la AP-1, en sentido Vitoria, a la altura de Grisaleña.

Noticias relacionadas

Herido un motorista tras una caída en el polígono de Villalonquéjar

Herido un motorista tras una caída en el polígono de Villalonquéjar

Herida una mujer tras salirse y dar vueltas de campana con su coche en Burgos

Herida una mujer tras salirse y dar vueltas de campana con su coche en Burgos

Una niña herida en un accidente múltiple en Burgos

Una niña herida en un accidente múltiple en Burgos

Herida una mujer en un accidente en el casco urbano de un pueblo de Burgos

Herida una mujer en un accidente en el casco urbano de un pueblo de Burgos

El accidente ha tenido lugar por alcance y ha implicado a tres coches. Se ha dado aviso también a la Guardia Civil de Tráfico y se ha solicitado asistencia sanitaria para esta mujer de 88 años. Ha sido trasladada al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo obtener la tarjeta gratuita del bus en Burgos: los requisitos y las multas por mal uso
  2. 2 Detenida una mujer en Burgos por agredir a su pareja con un cuchillo de cocina
  3. 3 Herido un motorista tras una caída en el polígono de Villalonquéjar en Burgos
  4. 4 El nuevo revés que han recibido las monjas cismáticas de Belorado: «Sufrimos una persecución»
  5. 5 Premio histórico en Burgos: un solo ganador de La Primitiva se lleva 62 millones
  6. 6 La nueva heladería de Burgos que ofrece recetas artesanas con sabor a Italia
  7. 7 La mítica estampa negra de las carreteras de Burgos que cumplirá 70 años
  8. 8 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  9. 9 El puente entre dos pueblos de Burgos que será restaurado con 378.000 euros
  10. 10 Desarticulada parte de una organización cibercriminal internacional con once víctimas en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un accidente múltiple en Burgos deja una mujer herida

Un accidente múltiple en Burgos deja una mujer herida