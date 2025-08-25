BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Carretera N-234 a su paso por la provincia de Burgos. Thomas Holbach

Herida una mujer tras salirse y dar vueltas de campana con su coche en Burgos

El accidente ha ocurrido a primera hora de la tarde en la carretera N-234, a la altura de Mambrillas de Lara

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:53

Una mujer ha resultado herida tras sufrir un accidente en la provincia de Burgos. El suceso ocurría a primera hora de la tarde de este lunes, 25 de agosto, en la nacional N-234.

La sala de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso a las 16:07 horas. En el kilómetro 456 de la N-234, a su paso por Mambrillas de Lara, una mujer sufría un accidente. Su turismo se salía de la vía, dando vueltas de campana.

Tras el suceso, el vehículo ha quedado en el arcén. En un principio, la mujer, de 56 años, se encontraba atrapada en el interior del turismo. Finalmente, ha salido por su propio pie del mismo, pero ha solicitado asistencia médica.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, además de soporte sanitario enviado por Sacyl.

Tres accidentes en cuatro días

La carreteral nacional N-234 soporta grandes cantidades de tráfico. Especialmente en verano, cuando las personas viajan más, en especial a los pueblos. En cuatro días se han registrado tres accidentes en dicha vía, todos en la provincia de Burgos.

El viernes 22 de agosto una joven se salió de la vía en el kilómetro 468. Dos días más tarde, el domingo 24, dos varones resultaban heridos, uno de ellos de gravedad, tras colisionar un coche y un turismo en el kilómetro 475.

El accidente de este lunes ha ocurrido en el kilómetro 456, a poca distancia en este tramo de la nacional que conecta Sagunto con Burgos.

