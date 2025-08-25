BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágen de archivo de un helicóptero de Sacyl 112

Semincosciente una ciclista tras sufrir una caída en un pueblo de Burgos

La mujer de 39 años ha tenido que ser trasladada en helicópetero tras caerse en las proximidades de Carazo

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:44

Una mujer de 39 años ha tenido que ser trasladada en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Burgos tras sufrir una caida en las proximidades de la localidad de Carazo, en la comarca de Sierra de la Demanda.

Alrededor de las 11.09 horas el Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 registró el primer aviso por este accidente. En este avisan de una caída de bici en el Camino Reajal, en Carazo, donde una mujer había resultado herida y además se encontraba seminconsciente.

Noticias relacionadas

Muere un joven y un hombre resulta herido tras estrellarse contra un árbol en Burgos

Muere un joven y un hombre resulta herido tras estrellarse contra un árbol en Burgos

Trasladan al hospital a un motorista tras salirse de la vía en Burgos

Trasladan al hospital a un motorista tras salirse de la vía en Burgos

Herido un joven de 25 años en un accidente de tráfico en Rubena

Herido un joven de 25 años en un accidente de tráfico en Rubena

Finalmente el 1-1-2 daba aviso de los hechos a la Guardia Civil de Burgos y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado en el que ha sido trasladada la ciclista al Hospital Universitario de Burgos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven y un hombre resulta herido tras estrellarse contra un árbol en Burgos
  2. 2 Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos
  3. 3 Susto en Aranda por el incendio y explosión de un coche aparcado
  4. 4 El sorprendente castillo de Burgos que un vecino levantó con sus propias manos
  5. 5 El nuevo punto limpio para 16 pueblos de Burgos que costará 454.000 euros
  6. 6 El camping renace como una alternativa vacacional en Burgos
  7. 7 270.000 euros para dotar de 150 desfibriladores a los pueblos de la provincia de Burgos
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 24 de agosto
  9. 9 Un Burgos CF muy sólido y serio se lleva un punto de Riazor
  10. 10 Cientos de personas rinden homenaje al ciclista de 17 años fallecido en la Vuelta Junior Ribera del Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Semincosciente una ciclista tras sufrir una caída en un pueblo de Burgos

Semincosciente una ciclista tras sufrir una caída en un pueblo de Burgos