Semincosciente una ciclista tras sufrir una caída en un pueblo de Burgos La mujer de 39 años ha tenido que ser trasladada en helicópetero tras caerse en las proximidades de Carazo

Adrián Miguel Ruiz Burgos Lunes, 25 de agosto 2025, 13:44 Comenta Compartir

Una mujer de 39 años ha tenido que ser trasladada en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Burgos tras sufrir una caida en las proximidades de la localidad de Carazo, en la comarca de Sierra de la Demanda.

Alrededor de las 11.09 horas el Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 registró el primer aviso por este accidente. En este avisan de una caída de bici en el Camino Reajal, en Carazo, donde una mujer había resultado herida y además se encontraba seminconsciente.

Finalmente el 1-1-2 daba aviso de los hechos a la Guardia Civil de Burgos y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado en el que ha sido trasladada la ciclista al Hospital Universitario de Burgos.