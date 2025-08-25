Dos detenidos por robar un camión y un semirremolque con alcohol en Burgos El vehículo desapareció de un polígono industrial durante la noche y fue localizado horas más tarde con daños y junto a un semirremolque cargado de bebidas alcohólicas también robado en Burgos

BURGOSconecta Burgos Lunes, 25 de agosto 2025, 14:25 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por el robo de un cambión y un remolque en la provincia de Burgos. En el marco de la operación ALCARROVER, los agentes han esclarecido el robo de un camión ocurrido semanas atrás en la comarca del Alfoz de Burgos. La investigación ha culminado con la detención de dos personas de 30 y 44 años de edad, localizadas en la Comunidad de Madrid.

Todo comenzó cuando el propietario de la cabeza tractora denunció su desaparición durante la noche, tras haberla dejado estacionada en un polígono cercano a la capital burgalesa. Horas más tarde y gracias a la información recabada en las primeras actuaciones policiales, el vehículo fue localizado a pocos kilómetros del lugar donde se había producido su sustracción, con daños tanto en la cerradura como en el sistema de arranque.

Recientemente, también se ha detenido a dos personas por robar furgonetas en un polígono industrial de la provincia.

Un semirremolque con bebidas alcohólicas

Junto al camión, se halló un semirremolque que no pertenecía al denunciante, sino que, como se pudo conocer después, había sido sustraído a otro empresario de la zona. El acoplado transportaba bebidas alcohólicas –mayoritariamente cerveza- y presentaba varios agujeros en la lona, aparentemente realizados a modo de «cata».

Ampliar Estado de la cerradura del camión. Guardia Civil

Consecuencia de todo ello, los agentes del Equipo de Policía Judicial del Alfoz iniciaron una investigación exhaustiva, gracias a la cual, lograron identificar a dos individuos en la hora y lugares de los hechos, utilizando un mismo turismo para acudir a la escena y abandonarla poco después.

Las pesquisas policiales permitieron determinar que el vehículo implicado se había desplazado desde la Comunidad de Madrid poco antes del robo y regresado a la misma después de abandonar el camión, junto con el semirremolque, en el lugar donde fueron recuperados.

Ampliar Estado del camión tras su robo. Guardia Civil

Detenidos en Madrid

Como resultado de estas investigaciones, y tras diversas gestiones de coordinación interprovincial, la Guardia Civil logró identificar a los dos presuntos autores en un barrio de la periferia madrileña, donde fueron detenidos.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Burgos.

La Guardia Civil pone a su disposición el número de teléfono 062 y también el servicio de alertas gratuito para móviles app Alertcops; cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, del Patrimonio, medio ambiental o ciberdelincuencial es tratada de manera discreta y anónima.