El vuelco de un camión en Miranda bloquea la N-1 a su paso por esta ciudad de Burgos

El vuelco de un camión en la mañana de este lunes, 25 de agosto, ha colapsado el tráfico de la N-1 a su paso por Miranda de Ebro, ciudad de la provincia de Burgos. El suceso se producía en torno a las 9:45 horas de la mañana: un vehículo de grandes dimensiones quedaba atravesado de manera perpendicular a la calzada y, de inmediato, cortaba el tráfico en torno al kilómetro 320 de la carretera, es decir, en el tramo situado entre la rotonda junto al destacamento de la Guardia Civil y la siguiente rotonda, en sentido Vitoria.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, así como una grúa con la que, inicialmente, se pretendía la retirada del camión. No obstante, sobre las 11:30 horas llegaba una segunda grúa de características especiales que, además, ha implicado el corte de un pequeño tramo del carril contrario, en dirección a Miranda de Ebro. En cualquier caso, los coches que circulaban en este sentido han podido desviarse en este segmento antes de retornar a la N-1.

Pasadas las 12:00 horas, se continúa trabajando en el operativo para la retirada de este camión volcado, que ha dejado la imagen de una de las principales arterias de Miranda completamente colapsada. Si bien es cierto que, pese a lo aparatoso del accidente, la Guardia Civil ha podido confirmar que no ha habido que lamentar ni heridos ni daños personales.