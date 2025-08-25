BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Mapa del lugar del accidente en Medina de Pomar, Burgos. Sara Sendino

Herida una mujer en un accidente en el casco urbano de un pueblo de Burgos

Dos turismos han colisionado en la calle Príncipe de Asturias de Medina de Pomar

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:24

Una mujer ha resultado herida tras un accidente de Tráfico en Medina de Pomar. El suceso se ha registrado en la localidad de Burgos al filo de las cinco de la tarde.

Dos coches han protagonizado el accidente tras colisionar lateralmente. El golpe ha tenido lugar en el cruce entre las calles Príncipe de Asturias y Paraguay de Medina de Pomar.

La llamada al servicio de Emergencias se ha producido a las 16:54 horas, minutos más tarde de la notificación de otro accidente ocurrido en la N-234. En el aviso de Medina de Pomar se alertaba de que una mujer de unos 45 años presentaba dolor en el cuello.

Sacyl ha enviado hasta el lugar a una ambulancia medicalizada para atender a la víctima del accidente.

