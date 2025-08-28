Herido un motorista tras una caída en el polígono de Villalonquéjar en Burgos El suceso ha ocurrido poco antes de las 17:15, cuando casualmente una ambulancia que circulaba por la calle Alfoz de Bricia se ha encontrado el accidente

Una ambulancia se ha encontrado el accidente en el polígono de Villalonquéjar.

BURGOSconecta Burgos Jueves, 28 de agosto 2025, 18:25

Un motorista ha resultado herido este jueves por la tarde tras sufrir una salida de vía y caerse de la moto en el polígono de Villalonquéjar, en Burgos.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 17:15, cuando casualmente una ambulancia que circulaba por la calle Alfoz de Bricia se ha encontrado al varón accidentado a la altura del número 30 y ha solicitado asistencia sanitaria a través del 112.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado también la Policía Local de Burgos y la Policía Nacional, junto a los profesionales sanitarios que han atendido al hombre herido.

