Herido un motorista tras una caída en el polígono de Villalonquéjar en Burgos
El suceso ha ocurrido poco antes de las 17:15, cuando casualmente una ambulancia que circulaba por la calle Alfoz de Bricia se ha encontrado el accidente
Burgos
Jueves, 28 de agosto 2025, 18:25
Un motorista ha resultado herido este jueves por la tarde tras sufrir una salida de vía y caerse de la moto en el polígono de Villalonquéjar, en Burgos.
El suceso ha ocurrido poco antes de las 17:15, cuando casualmente una ambulancia que circulaba por la calle Alfoz de Bricia se ha encontrado al varón accidentado a la altura del número 30 y ha solicitado asistencia sanitaria a través del 112.
Hasta el lugar del accidente se han trasladado también la Policía Local de Burgos y la Policía Nacional, junto a los profesionales sanitarios que han atendido al hombre herido.
En actualización
Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.