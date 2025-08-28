BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Cuchillo con el que la detenida agredió a su pareja. Policía Local de Burgos

Detenida una mujer en Burgos por agredir a su pareja con un cuchillo de cocina

La mujer, muy agresiva, obligó a la Policía Local a acceder al domicilio con escudo y Taser antes de entregarse tras agredir a su pareja con un cuchillo

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:48

La Policía Local de Burgos detuvo el pasado miércoles 20 de agosto a una mujer de 48 años como presunta autora de un delito de lesiones en el ámbito familiar, tras agredir a su pareja, un hombre de 50 años, utilizando un cuchillo de cocina. La arrestada también habría causado daños intencionados en la puerta de acceso al domicilio.

Los hechos se produjeron alrededor de las 02:10 horas en un inmueble de la calle Trinas de Burgos, cuando un aviso al 1-1-2 alertó a los agentes de una agresión dentro de un hogar. A su llegada, la víctima presentaba varias heridas, algunas provocadas con el arma blanca.

Los agentes solicitaron asistencia sanitaria inmediata y, ante la agresividad de la mujer, accedieron al domicilio portando escudo protector y dispositivo Taser, sin necesidad de utilizarlos, ya que la detenida se entregó voluntariamente.

Durante la intervención, los agentes localizaron el cuchillo utilizado en la agresión y constataron los daños en el cristal del portal, previos a la acción violenta. La víctima fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos, donde recibió varios puntos de sutura por las heridas sufridas.

