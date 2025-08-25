BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 25 de agosto
A-1 a su paso por Gumiel de Izán, Burgos. DGT

Una niña herida en un accidente múltiple en Burgos

El suceso ha ocurrido en la A-1 a la altura de Gumiel de Izán y los alertantes apuntan a que ha habido tres turismos implicados

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:13

Varios coches se han visto implicados en un accidente en la carretera A-1, a su paso por la provincia de Burgos. Además, una menor ha resultado herida.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía varios avisos sobre las 19:39 horas de este lunes, 25 de agosto. Los alertantes señalaban que tres vehículos habían colisionado en el kilómetro 166 de la autovía A-1, en el término municipal de Gumiel de Izán y en sentido Burgos.

Además, se señalaba que una niña de diez años presentaba dolor en la columna, por lo que hasta el lugar se desplazaban Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl.

Noticias relacionadas

Dos detenidos por robar un camión y un semirremolque con alcohol en Burgos

Dos detenidos por robar un camión y un semirremolque con alcohol en Burgos

El vuelco de un camión corta el tráfico en la N-1 a su paso por Miranda

El vuelco de un camión corta el tráfico en la N-1 a su paso por Miranda

Detenido en Miranda por traficar con cocaína

Detenido en Miranda por traficar con cocaína

Semincosciente una ciclista tras sufrir una caída en un pueblo de Burgos

Semincosciente una ciclista tras sufrir una caída en un pueblo de Burgos

Este sería el tercer accidente registrado en las carreteras de Burgos en la tarde del lunes 25 de agosto. Una salida de vía en la N-234 y una colisión en el casco urbano de Medina de Pomar han ocurrido a lo largo de esta tarde.

Posible fuga de un vehículo

Las versiones de los alertantes al 1-1-2 acerca de este accidente en la A-1 difieren. Algunas personas señalan que eran dos los vehículos implicados; otras, que han sido tres. Además, ciertos alertantes explican que uno de los vehículos implicados en el accidente se ha dado a la fuga y ha circulado en sentido contrario a la circulación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven y un hombre resulta herido tras estrellarse contra un árbol en Burgos
  2. 2 Susto en Aranda por el incendio y explosión de un coche aparcado
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos
  5. 5 Herida una mujer tras salirse y dar vueltas de campana con su coche en Burgos
  6. 6 El nuevo punto limpio para 16 pueblos de Burgos que costará 454.000 euros
  7. 7 El pueblo de Huesca que aparece por error en el mapa de Burgos
  8. 8 El sorprendente castillo de Burgos que un vecino levantó con sus propias manos
  9. 9 Semincosciente una ciclista tras sufrir una caída en un pueblo de Burgos
  10. 10 El vuelco de un camión en Miranda bloquea la N-1 a su paso por esta ciudad de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Una niña herida en un accidente múltiple en Burgos

Una niña herida en un accidente múltiple en Burgos