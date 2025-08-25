Una niña herida en un accidente múltiple en Burgos El suceso ha ocurrido en la A-1 a la altura de Gumiel de Izán y los alertantes apuntan a que ha habido tres turismos implicados

Sara Sendino Burgos Lunes, 25 de agosto 2025, 21:13 Comenta Compartir

Varios coches se han visto implicados en un accidente en la carretera A-1, a su paso por la provincia de Burgos. Además, una menor ha resultado herida.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía varios avisos sobre las 19:39 horas de este lunes, 25 de agosto. Los alertantes señalaban que tres vehículos habían colisionado en el kilómetro 166 de la autovía A-1, en el término municipal de Gumiel de Izán y en sentido Burgos.

Además, se señalaba que una niña de diez años presentaba dolor en la columna, por lo que hasta el lugar se desplazaban Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl.

Este sería el tercer accidente registrado en las carreteras de Burgos en la tarde del lunes 25 de agosto. Una salida de vía en la N-234 y una colisión en el casco urbano de Medina de Pomar han ocurrido a lo largo de esta tarde.

Posible fuga de un vehículo

Las versiones de los alertantes al 1-1-2 acerca de este accidente en la A-1 difieren. Algunas personas señalan que eran dos los vehículos implicados; otras, que han sido tres. Además, ciertos alertantes explican que uno de los vehículos implicados en el accidente se ha dado a la fuga y ha circulado en sentido contrario a la circulación.