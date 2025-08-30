Un turismo pierde el control en una rotonda y sufre un aparatoso accidente en Burgos
El suceso ha ocurrido a las 8:43 horas en la avenida de la Paz y ha provocado problemas de tráfico
Burgos
Sábado, 30 de agosto 2025, 10:36
Un turismo ha protagonizado un aparatoso accidente en la avenida de la Paz de Burgos este sábado a primera hora de la mañana. El suceso ha ocurrido a las 8:43 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un coche se había salido en la rotonda.
El alertante indicaba que el vehículo había perdido el control en la glorieta tras chocar con el bordillo, quedando parado finalmente en uno de los jardines de la rotonda contra un árbol
Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de la Policía Local de Burgos para controlar el tráfico mientras la grúa trabajaba para llevarse el coche accidentado. También se ha dado aviso a la Policía Nacional.
Además, ha acudido una ambulancia de Sacyl pero Emergencias todavía no dispone de los datos acerca de si ha habido que trasladar algún herido.
En actualización
Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.