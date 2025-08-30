Un turismo pierde el control en una rotonda y sufre un aparatoso accidente en Burgos El suceso ha ocurrido a las 8:43 horas en la avenida de la Paz y ha provocado problemas de tráfico

Policía y ambulancia con el turismo accidentado en la rotonda de la Paz de Burgos.

Un turismo ha protagonizado un aparatoso accidente en la avenida de la Paz de Burgos este sábado a primera hora de la mañana. El suceso ha ocurrido a las 8:43 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un coche se había salido en la rotonda.

El alertante indicaba que el vehículo había perdido el control en la glorieta tras chocar con el bordillo, quedando parado finalmente en uno de los jardines de la rotonda contra un árbol

Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de la Policía Local de Burgos para controlar el tráfico mientras la grúa trabajaba para llevarse el coche accidentado. También se ha dado aviso a la Policía Nacional.

Además, ha acudido una ambulancia de Sacyl pero Emergencias todavía no dispone de los datos acerca de si ha habido que trasladar algún herido.

