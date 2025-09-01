BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Una ambulancia entra en el hospital Santiago Apóstol de Miranda. Avelino Gómez

Dos heridos por el choque de un autobús urbano y un coche en Miranda de Ebro

Se ha solicitado asistencia para el conductor del autobús y para una pasajera del mismo en esta ciudad de la provincia de Burgos

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:16

El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió este lunes, a las 12:28 horas, una llamada que alertaba de una colisión entre un autobús urbano y un turismo en la Carretera de Orón de Miranda de Ebro, a la altura de la residencia de la tercera edad Ciudad de Miranda.

Como consecuencia del impacto, el conductor del autobús, un hombre de 55 años, sufrió dolor en el cuello, mientras que una pasajera de unos 70 años resultó herida con un golpe en una pierna.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local de Miranda de Ebro, el Cuerpo Nacional de Policía y personal de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia para atender a los afectados. Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.

