Herida una joven en la colisión de un bus urbano con un coche en Burgos El suceso ha ocurrido en la calle Condesa Mencía este lunes a mediodía

Una ambulancia ha acudido al lugar del accidente en Burgos para atender a una joven herida.

BURGOSconecta Burgos Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:07

Una joven ha resultado herida en la colisión entre un autobús urbano y un coche en la ciudad de Burgos. El suceso ocurría este lunes a las 13:23 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del accidente en la calle Condesa Mencía, a la altura del número 104.

El alertante indicaba que una mujer de 23 años se quejaba de dolor en en el cuello. El 112 daba aviso a la Policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar.

Hasta allí se desplazaban la Policía Local de Burgos y una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.

Se da la circunstancia de que es el segundo accidente de estas características que ocurre esta jornada en la provincia. Por la mañana otro bus urbano sufría un choque contra un turismo que dejaba a dos personas heridas, el conductor del autobús y una pasajera, en Miranda de Ebro.

Por el momento y respecto al suceso de Burgos capital, el 112 no dispone de información acerca de si ha sido necesario trasladar a la joven herida al hospital.