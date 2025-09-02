BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia. Álex López

Herido un joven conductor tras chocar contra un animal en Burgos

El accidente se producía en la madrugada del martes, en el término municipal de Villandiego

Sara Sendino

Burgos

Martes, 2 de septiembre 2025, 08:36

Un joven de 21 años ha resultado herido en un accidente de tráfico. El suceso ocurría durante la madrugada del martes, 2 de septiembre, en el término municipal de Villandiego, a unos 41 kilómetros de Burgos.

Sobre la 1:15 de la madrugada, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso acerca del accidente. Un turismo había chocado contra un animal, resultando herido el conductor, un joven de 21 años, que presentaba una brecha en la cabeza.

Hasta el lugar se desplazaba la Guardia Civil de Tráfico, así como personal sanitario de Sacyl y una ambulancia de soporte vital básico. Finalmente, el conductor de 21 años era trasladado al Hospital Universitario de Burgos.

