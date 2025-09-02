Herido un joven conductor tras chocar contra un animal en Burgos El accidente se producía en la madrugada del martes, en el término municipal de Villandiego

Un joven de 21 años ha resultado herido en un accidente de tráfico. El suceso ocurría durante la madrugada del martes, 2 de septiembre, en el término municipal de Villandiego, a unos 41 kilómetros de Burgos.

Sobre la 1:15 de la madrugada, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso acerca del accidente. Un turismo había chocado contra un animal, resultando herido el conductor, un joven de 21 años, que presentaba una brecha en la cabeza.

Hasta el lugar se desplazaba la Guardia Civil de Tráfico, así como personal sanitario de Sacyl y una ambulancia de soporte vital básico. Finalmente, el conductor de 21 años era trasladado al Hospital Universitario de Burgos.