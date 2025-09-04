BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Potro rescatado en el norte de la provincia de Burgos.
Potro rescatado en el norte de la provincia de Burgos. BC

Rescatan a un potro tras caer desde ocho metros de altura y quedar atrapado en Burgos

El animal, de seis meses, había quedado atrapado entre las ramas de un árbol en el Portillo de la Sía

Burgos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:08

Un potro de seis meses de edad ha sido rescatado tras caer desde ocho metros de altura. El suceso ocurría en el paraje del portillo de la Sía, al norte de la provincia de Burgos.

Fueron efectivos de la Guardia Civil los que rescataron al pequeño potro. Tras precipitarse al vacío, el animal había quedado atrapado entre un árbol y la peña, situada en un paraje del portillo de la Sía, cerca de Espinosa de los Monteros.

El potro había quedado atrapado en un paraje de difícil acceso por la orografía y la abundante vegetación. Desde el lugar, los agentes observaron que el animal se encontraba aún con vida; sin embargo, permanecía inmóvil en posición invertida -cabeza abajo y con las extremidades hacia el cielo-. Se encontraba atrapado a los pies de la roca desde la que se había precipitado, encajado entre esta y un árbol.

Esta posición dificultaba, además, la ya complicada liberación del equino. Las labores de rescate comenzaron con una sierra manual y un hacha, con las que los agentes fueron podando las ramas. Los bomberos voluntarios de Medina de Pomar facilitaron, más tarde, una sierra eléctrica, lo que permitió agilizar el rescate que, minutos después, se llevó a cabo con éxito con el empleo de unas eslingas.

El animal, aturdido al permanecer horas cabeza abajo, tardó unos minutos en recuperarse e incorporarse sobre sus extremidades. Sin embargo, visualmente sólo presentaba heridas y rozaduras de menor importancia en la cabeza y cuerpo. Tras ser rescatado, fue retornado junto a la madre, en presencia de la propietaria que se había personado en el lugar.

El accidente podría haberse producido al resbalar o tropezar el potro cuando pastaba al borde de una peña junto a su madre, a unos ocho metros de altura.

