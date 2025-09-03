Burgos suma cuatro muertos en verano en la carretera y alcanza los 14 en lo que va de año En el mes de agosto han perdido la vida dos personas en accidentes de tráfico en la provincia

Gloria Díez Burgos Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:38 Comenta Compartir

Las carreteras de Burgos cierran el verano alcanzando los 14 fallecidos en accidentes de tráfico, cuatro más que en 2024 en estas fechas, cuando eran diez las personas muertas en siniestros viales. Los dos últimos han perdido la vida en el mes de agosto. Según los datos que ofrece la Dirección General de Tráfico, DGT, rompe con la tendencia de España pero sigue la de Castilla y León, que también clausura el verano con peores cifras que el año pasado.

Las carreteras de la comunidad se cobraron los pasados meses de julio y agosto la vida de 32 personas, dos más que en el mismo periodo del pasado año. Este incremento contrasta con la bajada del 6% registrada en el conjunto del país, donde los siniestros de tráfico se cobraron 228 vidas, 15 víctimas mortales menos, y otras 949 resultaron heridas graves en un contexto de aumento de la movilidad en el que los desplazamientos de largo recorrido han aumentado un 2,77% y superado los 100 millones de movimientos.

Hasta el mes de mayo se había producido solo un accidente mortal en Burgos, cuando el 24 de abril la pasajera de un microbús perdía la vida en un doble accidente con tres vehículos implicados en la N-1, en Berzosa de Bureba. Tras varios meses negros la provincia lidera junto con León esta trágica estadística en la comunidad.

Durante los meses de junio y julio se sumaban otras tres muertes más en las carreteras burgalesas. El 28 de junio un hombre fallecía en la AP-1, en un aparatoso accidente a la altura de Briviesca. Los últimos accidentes mortales han estado protagonizados por motoristas. El 2 de julio un hombre de 56 moría al salirse de la vía con su moto en la carretera CL-629, a la altura de Quecedo de Valdivielso.

En el último siniestro mortal antes de la operación salida de agosto un motorista de 39 años perdía la vida como consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico en la BU-910, a la altura de la localidad de Villanueva de Gumiel, al sur de Burgos.

El pasado 25 de agosto un joven moría al estrellarse con el coche contra un árbol en el término municipal de Susinos del Páramo, ha sido la última víctima mortal del verano en Burgos. El otro accidente de especial gravedad registrado durante el pasado mes se producía en Briviesca el 18 de agosto al chocar frontalmente dos turismos.

Cabe recordar que en todo 2024 se produjeron en Burgos 17 muertes en siniestros viales y ahora la provincia encara los últimos meses del año sumando ya 14. Eso sí, en las últimas dos décadas se observa una tendencia a la baja en accidentes en las carreteras de de la provincia hasta alcanzar las 3.539 incidencias que se registraron en 2024. Sin embargo, esto supone que se producen casi diez accidentes de tráfico cada día del año, cifra que sigue resultando demasiado alta.

«3,7 personas perdieron la vida cada día en nuestras carreteras»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este miércoles el balance provisional de la Operación Verano 2025 de la DGT en un acto celebrado en la sede de este organismo en el que ha estado acompañado por la subsecretaria del departamento, Susana Crisóstomo, y por el director general de Tráfico, Pere Navarro.

«La reducción de la mortalidad vial en un periodo en el que se registra un récord absoluto de viajes por carretera es un dato esperanzador», ha señalado Grande-Marlaska, aunque ha matizado que «que en materia de seguridad vial nunca nos permitimos bajar la guardia: durante los dos pasados meses, 3,7 personas perdieron la vida cada día en nuestras carreteras, razón más que suficiente para que mantengamos todas las precauciones y sigamos trabajando en políticas que nos permitan consolidar estas tendencias a la baja de la mortalidad vial».