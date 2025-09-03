BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La Policía Nacional de Burgos se hizo cargo de la investigación. BC

Identificada una pareja que timó a un anciano en Burgos para robarle 4.000 euros

El suceso ocurrió a finales del pasado mes de junio, cuando lograron robar a un vecino nonagenario de la capital con la estafa del Tocomocho

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:55

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido indentificados como los presuntos autores de un timo a un anciano de Burgos al que lograron robar 4.000 euros. El suceso ocurrió a finales del pasado mes de junio, cuando la víctima, un vecino de Burgos nonagenario, denunciaba los hechos.

La Policía Nacional de Burgos se hacía cargo de la investigación y reconstruyeron con precisión los movimientos llevados a cabo por los autores de la estafa, desde el momento en que abordaron al anciano hasta la consecución del engaño que les permitió apoderarse de una suma de 4.000 euros. El método empleado fue el conocido como Tocomocho, que en su versión más común consiste en abordar a una persona mayor o vulnerable con un billete de lotería haciéndole creer que está premiado. Una segunda persona, cómplice, entra en escena para facilitar el engaño. De esta forma, asegurando que compartirán el premio con la víctima, logran que esta les de dinero, joyas u otros objetos de valor a cambio de los billetes premiados.

Gracias a las pesquisas realizadas en Burgos los agentes, se ha conseguido la identificación de ambos estafadores, quienes cuentan con antecedentes policiales por los mismos hechos. Según se ha podido determinar, forman parte de un clan familiar organizado que se desplaza habitualmente por distintos lugares del país para cometer este tipo de delitos, siguiendo un patrón de actuación similar.

La Policía Nacional de Burgos advierte de la importancia de desconfiar de personas desconocidas, especialmente a los vecinos de edad avanzada que por su vulnerabilidad suelen ser el objetivo de este tipo de estafadores.

