Dos detenidos por robar 10.000 euros en cosméticos de camiones estacionados en Burgos Los implicados, interceptados en la Comunidad de Madrid, han sido acusados de dos delitos de robo con fuerza

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:01

Dos hombres han sido detenidos tras robar en camiones estacionados en Burgos. Los supuestos ladrones habrían sustraído 10.000 euros en material cosmético en dos incursiones.

Los varones, de 37 y 45 años, han sido detenidos en la Comunidad de Madrid por la Guardia Civil, en el marco de la operación NATARIO-CID. Se les acusa de ser presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza en la provincia de Burgos.

Las investigaciones se iniciaron meses atrás, tras las denuncias presentadas por dos robos perpetrados de madrugada en una misma área de servicio de la autopista AP-1, a su paso por el Alfoz de Burgos, con un lapso temporal de escasos días entre ellos.

En el primero, los autores cortaron la lona lateral de uno de los semirremolques estacionados en el lugar y sustrajeron 257 cajas de pequeñas dimensiones que, como se pudo saber a raíz de la investigación llevada a cabo, contenían productos cosméticos de diversa índole.

Mercancía robada en Burgos. BC

En el segundo de los robos emplearon el mismo procedimiento de cata –mediante corte de la lona. A continuación rompieron el precinto de seguridad del acoplado y accedieron al interior de la zona de carga. En esta ocasión se apoderaron de nueve cajas con el mismo contenido. En total, el valor de la mercancía sustraída en ambos sucesos asciende a los 10.000 euros.

Ante la reiteración de los hechos y las coincidencias en el modus operandi, la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) y el Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos iniciaron una investigación conjunta con el objetivo de identificar y detener a los responsables, bajo fundadas sospechas de encontrarse ante un grupo itinerante, asentado fuera de la provincia, que se desplaza largas distancias por las principales vías de comunicación en busca de objetivos en áreas de servicio, principalmente vehículos de transporte que detienen su marcha para descansar.

Fruto de las pesquisas llevadas a cabo, se logró identificar a dos personas y vincularlas en fecha y hora con el lugar de sendos hechos; una vez localizados, se desplegó un dispositivo policial que culminó con su detención en dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid.

Con esta actuación se da por esclarecida la serie de robos investigada, garantizando la seguridad en las áreas de servicio de la zona y evitando la continuidad delictiva del grupo. Tanto las diligencias instruidas como los detenidos han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.