Detenido un hombre de 57 años por agresión sexual a un menor en Burgos Ambos habían acordado mantener un encuentro sexual, aunque el adulto no respetó los límites que el menor estableció

Un hombre de 57 años ha sido detenido en Burgos como presunto autor de un delito de agresión sexual. El delito se habría cometido sobre un menor de edad, con el que se comunicó mediante una página de contactos.

El varón fue detenido a finales del mes de agosto en Burgos. Este hombre, de 57 años, se anunciaba en una página de contactos, describiéndose físicamente y expresando de forma explícita sus gustos sexuales. A partir de ahí comenzó la comunicación entre el detenido y el menor de edad.

En un encuentro posterior, el menor -con capacidad de consentimiento- le marcó al adulto una serie de límites que no fueron respetados. El adulto sometió al menor, pese a su reiterada y explícita oposición, a prácticas sexuales no consentidas, violentando así su voluntad.

En los días posteriores a lo ocurrido, el menor puso en conocimiento de una persona de su entorno lo sucedido, reiterando que había sido sometido a comportamientos sexuales no consentidos. Esta persona comunicó el suceso a Policía Nacional de Burgos que, tras recabar y confirmar el testimonio del menor, identificó al adulto y procedió a su detención y puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de edad.

La Autoridad Judicial, a la espera de la celebración del juicio penal correspondiente, ha dictado una Orden de Alejamiento con prohibición de comunicación de esta persona respecto del menor. Por su parte, la Policía Nacional se encuentra investigando la posibilidad de que el detenido en Burgos haya tenido acceso a más menores a través de los encuentros que ofrecía a través de la página de contactos.

La Policía Nacional destaca que la falta de consentimiento en una relación sexual o la negativa a determinadas prácticas en el transcurso de la misma se consideran agresión sexual, aunque pueda existir un acuerdo económico previo. La falta de consentimiento, en cualquier punto de la relación, anula este y puede transformar el encuentro en una agresión sexual delictiva.