Herida la conductora de un patinete al chocar con un coche en Burgos La mujer, de 19 años, se encontraba consciente y se ha avisado a emergencias sanitarias de Sacyl

Imagen de archivo de un patinete circulando por la ciudad.

Aythami Pérez Miguel Burgos Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:58

Otro accidente entre un turismo y un patinete en la ciudad de Burgos ha dejado una persona herida. En este caso, el suceso se ha producido en la calle Madrid de la capital.

Poco antes de las 11.08 horas, cuando el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido las llamadas de aviso, un turismo y un patinete han colisionado en esta calle de Burgos.

Fruto de este choque, ha quedado herida la conductora del patinete, una joven de 19 años. La herida se encontraba consciente, pero se ha avisado a emergencias sanitarias de Sacyl.

Igualmente, se ha dado aviso del accidente a Policía Local de Burgos y a la Policía Nacional.