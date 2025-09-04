BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente El incendio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos
El conductor de un patinete eléctrico ha resultado herido en Aranda. BC

Herido un joven en la colisión entre el patinete que conducía y un coche en Aranda

El suceso se ha producido a las 18:16 horas este jueves por la tarde en la avenida Ruperta Baraya

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:08

Un joven ha resultado herido tras sufrir un accidente este jueves por la tarde en Aranda de Duero con el patinete eléctrico que conducía. El suceso ha ocurrido a las 18:16 horas, cuando el 112 recibía una llamada explicando que se había producido una colisión entre un coche y un patín a la altura del número 16 de la avenida Ruperta Baraya.

El alertante solicitaba asistencia para el conductor del patinete, indicando que es un varón joven que se encuentra consciente, que había caído en el choque y se hallaba tendido en el suelo.

El 112 daba aviso a la Policía Local de Aranda de Duero, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia para atender al herido.

