Herido un niño de 12 años en un atropello en Aranda El suceso ha ocurrido a las 17:36 horas en la calle Barrio Nuevo

BURGOSconecta Burgos Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:31

Un niño de 12 años ha resultado herido en un atropello en Aranda de Duero. El suceso ha ocurrido a las 17:46 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un menor había sido golpeado por un coche en la calle Barrio Nuevo de la capital ribereña, en el cruce con Puerta Nueva.

El alertante indicaba que un turismo había golpeado al niño y que se hallaba consciente, aunque sangraba de una herida en la cabeza. El 112 daba aviso a la Policía Local de Aranda de Duero y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia para atender al menor herido.