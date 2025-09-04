BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente El incendio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos
El menor atropellado en Aranda ha sido atendido por una ambulancia. BC

Herido un niño de 12 años en un atropello en Aranda

El suceso ha ocurrido a las 17:36 horas en la calle Barrio Nuevo

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:31

Un niño de 12 años ha resultado herido en un atropello en Aranda de Duero. El suceso ha ocurrido a las 17:46 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un menor había sido golpeado por un coche en la calle Barrio Nuevo de la capital ribereña, en el cruce con Puerta Nueva.

El alertante indicaba que un turismo había golpeado al niño y que se hallaba consciente, aunque sangraba de una herida en la cabeza. El 112 daba aviso a la Policía Local de Aranda de Duero y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia para atender al menor herido.

