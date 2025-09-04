El incedio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos El suceso ha ocurrido poco después de las 16 horas este jueves en Salas de los Infantes y la intesa columna de humo negro era visible desde varios puntos de la localidad

Gloria Díez Burgos Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:55 | Actualizado 17:32h. Comenta Compartir

Un camión que transportaba una carga de neumáticos usados ha ardido este jueves por la tarde tras sufrir un accidente en Burgos. El suceso ha ocurrido en el término municipal de Salas de los Infantes y la intensa humareda negra ha alertado a los vecinos de la zona.

El 112 recibía una llamada informando del siniestro a las 16:09 horas. La persona indicaba que un camión había volcado en la carretera N-234, a la altura del kilómetro 438. Explicaba que, a consecuencia del accidente, el camión había perdido la carga y que el vehículo se había incendiado y comunicaba que el conductor se encontraba ya fuera de la cabina, consciente y herido en un brazo.

Ampliar Humo del incendio del camión visible desde el pueblo. BC

Desde el centro del 112 daban aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos -que movilizaban a los de Salas de los Infantes para acudir al siniestro- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia para atender al hombre herido. Según informa Emergencias las lesiones que presenta son, en principio, de carácter leve, pese a la gravedad del accidente.

Además, se han desplazado hasta el lugar los profesionales de la BRIF de Pradoluengo en helicóptero, tras dar aviso el 112 al centro provincial de mando de Medio Ambiente por la peligrosidad del siniestro, ya que las llamas del camión se han propagado varios metros por la vegetación cercana a la carretera. El operativo que la Junta ha desplegado para hacer frente al incendio lo completan un agente medioambiental, así como dos cuadrillas terrestres, una autobomba junto a la brigada helitransportada.

Se da la circunstancia de que hace un año un camión se incendió en la misma carretera, la N-234, muy cerca de donde ha ocurrido este jueves. Fue el 10 de agosto de 2024, cuando ardió un camión en Barbadillo del Mercado provocando el corte de la carretera.

El incendio ha generado gran alarma entre las personas que circulaban por la zona y los vecinos de Salas y, aunque la imagen del incendio y el denso humo era espectacular y visible a varios kilómetros a la redonda, afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales.