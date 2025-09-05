BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Robo de móvil. BC

Desarticulan una banda que robó móviles en 16 provincias, incluida Burgos

El valor de los aparatos sustraídos casi llega a los 60.000 euros. Se ha investigado a 15 personas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:35

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado al que se le acusa del robo de 60 móviles de alta gama, uno de ellos registrado en la provincia de Burgos. La suma de los aparatos robados se acercaría a los 60.000 euros y, por dichos delitos, se ha investigado a 15 personas de fierentes nacionalidades.

En el marco de la operación Ialomita, agentes de la Guardia Civil de Palencia han investigado a 13 hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 22 y los 70 años. Estos se dedicaban, presuntamente, al robo de teléfonos de alta gama, siendo once de nacionalizdad rumana, dos marroquíes y dos españoles.

A ellos se les acusa por cometer, presuntamente, 60 delitos, entre los que se encuentran 54 delitos de hurto, dos de robos con violencia, dos de estafa, uno de receptación y otro de pertenencia a grupo organizado.

La operación Ialomita se inició en octubre de 2023, tras recibirse una denuncia de robo con violencia de un teléfono móvil en la localidad de Aguilar de Campoo. Los agentes encargados de la investigación pudieron identificar un patrón común en otras 55 sustracciones de teléfonos móviles, cometidas por diferentes puntos de la geografía nacional, si bien la actividad delictiva se centraba principalmente en las provincias de la costa mediterránea.

El método empleado para apoderarse de los terminales móviles era el conocido como «la muleta». Este consistel en acceder a un establecimiento interesándose en la contratación de algún servicio, o incluso solicitando trabajo. Seguidamente, inspeccionaban el local para comprobar si había teléfonos móviles de alta gama, acercándose hasta la mesa donde se encontraba el teléfono, realizando diferentes distracciones, tales como hablar a las víctimas en un idioma extranjero, hacer gestos o señalar a lugares opuestos a donde se encontraba el móvil.

Con la víctima ya distraída, los presuntos delincuentes apoyaban un folio sobre el teléfono, que posteriormente recuperaban ya con el móvil oculto debajo. Para ganar tiempo y que las víctimas no se dieran cuenta de la sustracción, les pedían que le acompañaran hasta la puerta de salida, dirigiéndose hasta un vehículo próximo donde le esperaban otros miembros de la banda.

Este grupo criminal estaba asentado en la ciudad de Barcelona, lugar desde el que se coordinaban las actuaciones y donde cuatro componentes se encargaban de desbloquear los teléfonos móviles y prepararlos para su posterior venta en Marruecos. La valoración total de los dispositivos ascendería a 59.591,65 euros.

También era habitual que tratasen de acceder a las aplicaciones de banca electrónica instaladas en los terminales o realizar estafas, llegando a realizar diferentes transferencias por un valor total de 26.950 euros.

Como resultado total de la investigación, se han podido esclarecer 60 delitos cometidos en 16 provincias, siendo un robo con violencia en Palencia, un robo con violencia y cinco hurtos en Cantabria, diez hurtos en Murcia, nueve hurtos en Valencia, ocho hurtos y una estafa en Alicante, cuatro hurtos y una estafa en Jaén, cuatro hurtos en Asturias y Granada, tres hurtos en Almería, dos hurtos en Albacete, un hurto en Burgos, Castellón, Cuenca, Navarra y Zaragoza, y uno de receptación y otro de grupo organizado en Barcelona.

Desarticulan una banda que robó móviles en 16 provincias, incluida Burgos