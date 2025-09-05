Un hombre resulta herido tras volcar con su furgoneta y quedar atrapado en Burgos El suceso se ha producido a las 15:31 horas de la tarde este viernes en Villazopeque

Un hombre ha resultado herido este viernes por la tarde al volcar la furgoneta en la que viajaba en la A-62, en Burgos. El suceso se producía a las 15:31 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del accidente en la citada vía, a la altura del kilómetro 36, en Villazopeque.

El alertante precisaba asistencia sanitaria para un varón de unos 30 años, que según sus indicaciones se hallaba consciente y atrapado por una pierna dentro del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaban la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, los Bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido.

