Ambulancia de Sacyl. BC

Herido un hombre en un atropello en Aranda

El suceso ha ocurrido a las 14:40 horas en la calle San Francisco

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:23

Un hombre de unos 75 años ha resultado herido este viernes por la tarde a la altura del número 31 de la calle San Francisco en Aranda de Duero. El suceso ha ocurrido a las 14:40 horas, momento en el que el 112 recibía una llamada explicando que un turismo había arrollado a un varón.

El alertante indicaba que la víctima se hallaba consciente y que presentaba dolor en el costado y en una pierna. El 112 daba aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local de Aranda y a Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar del accidente.

Se trata del segundo suceso de estas características que ocurre en apenas 24 horas en la capital ribereña ya que este jueves por la tarde un niño de 12 años resultaba herido en otro atropello en Aranda, en la calle Barrio Nuevo.

