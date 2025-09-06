Herido el conductor de un patinete eléctrico en un accidente con un coche en Miranda El suceso se ha producido a las 18:14 en la calle Condado de Treviño

El conductor de un patinete eléctrico ha resultado herido este sábado por la tarde en un accidente con un turismo en Miranda de Ebro. El suceso ha ocurrido a las 18:14 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre un coche y un patín en la calle Condado de Treviño, a la altura del número 36.

El alertante solicitaba asistencia para el conductor del patinete. Indicaba que el varón, de unos 30 años, estaba herido pero consciente. Según las primeras informaciones las lesiones parecen de carácter leve.

El 112 daba aviso a la Policía Local y Nacional de Miranda y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba al lugar una ambulancia para atender al herido.

Se trata del tercer accidente con patinetes impicados que deja heridos en la provincia de Burgos esta semana. El último ocurrió este viernes en la calle Madrid de la capital y dejó a una mujer herida.

Por el momento, el 112 no dispone de información acerca de si ha sido necesario trasladar al hospital al herido.