BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Reducen a un joven que amenazaba de muerte a su madre con dos grandes cuchillos en Lerma
Ambulancia de Sacyl. BC

Herido el conductor de un patinete eléctrico en un accidente con un coche en Miranda

El suceso se ha producido a las 18:14 en la calle Condado de Treviño

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:01

El conductor de un patinete eléctrico ha resultado herido este sábado por la tarde en un accidente con un turismo en Miranda de Ebro. El suceso ha ocurrido a las 18:14 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre un coche y un patín en la calle Condado de Treviño, a la altura del número 36.

El alertante solicitaba asistencia para el conductor del patinete. Indicaba que el varón, de unos 30 años, estaba herido pero consciente. Según las primeras informaciones las lesiones parecen de carácter leve.

El 112 daba aviso a la Policía Local y Nacional de Miranda y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba al lugar una ambulancia para atender al herido.

Noticias relacionadas

Reducen a un joven que amenazaba de muerte a su madre con dos grandes cuchillos en Lerma

Reducen a un joven que amenazaba de muerte a su madre con dos grandes cuchillos en Lerma

Dos heridos, uno de ellos atrapado, tras volcar una furgoneta en Burgos

Dos heridos, uno de ellos atrapado, tras volcar una furgoneta en Burgos

Herido un hombre en un atropello en Aranda

Herido un hombre en un atropello en Aranda

Detenido un hombre de 57 años por agresión sexual a un menor en Burgos

Detenido un hombre de 57 años por agresión sexual a un menor en Burgos

Se trata del tercer accidente con patinetes impicados que deja heridos en la provincia de Burgos esta semana. El último ocurrió este viernes en la calle Madrid de la capital y dejó a una mujer herida.

Por el momento, el 112 no dispone de información acerca de si ha sido necesario trasladar al hospital al herido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja un premio en Burgos
  2. 2 Los próximos buses que serán gratis en Burgos: fechas y qué rutas realizan
  3. 3 Detenido un hombre de 57 años por agresión sexual a un menor en Burgos
  4. 4 El ovni que persiguió a tres jóvenes en una comarca de Burgos
  5. 5 Dos heridos, uno de ellos atrapado, tras volcar una furgoneta en Burgos
  6. 6 Reducen a un joven que amenazaba de muerte a su madre con dos grandes cuchillos en Lerma
  7. 7 Reclaman ayuda para que se inhabilite a un presunto maltratador de animales que ya fue denunciado en Burgos
  8. 8 Las monjas cismáticas de Belorado denuncian que les «envenenan a los perros» en Arriondas
  9. 9 El pueblo de Burgos que devuelve la vida a las cabañas de pastores con técnicas tradicionales
  10. 10 Herida la conductora de un patinete al chocar con un coche en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herido el conductor de un patinete eléctrico en un accidente con un coche en Miranda

Herido el conductor de un patinete eléctrico en un accidente con un coche en Miranda