Tres heridos en la colisión entre dos turismos en Burgos

El accidente se producía el sábado poco antes de la medianoche en Rubena

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:53

Tres personas resultaban heridas este sábado poco antes de la medianoche en la colisión entre dos turismos en la provincia de Burgos. El 112 recibía una llamada informando del accidente ocurrido en el kilómetro 52 de la carretera N-627, en el cruce con la carretera BU-V-6229, en Basconcillos del Tozo.

El alertante indicanaba que habian resultado heridas, al menos, dos personas y que se hallaban atrapadas en uno de los turismos.

El 112 daba aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se enviaba una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Villadiego.

El en lugar del suceso, el personal sanitario de Sacyl atendía finalmente a tres personas heridas, dos varones de 52 años a quienes se trasladaba en UVI móvil y ambulancia de soporte vital básico; y una mujer de 50 años, trasladada también en ambulancia de soporte vital básico, todas ellas al hospital de Burgos. Los Bomberos no tuvieron finalmente que excarcelar a ninguna persona.

