BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio en la falda del Castillo de Burgos. BC

Un incendio en la ladera del Castillo pone en alerta a los vecinos de Burgos

Las llamas se veían por la falda del cerro de San Miguel sobre las siete de la tarde de este miércoles

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:42

Un fuego en la ladera del Castillo ha alertado a los vecinos del Casco Alto y Los Vadillos en la tarde del miércoles. El incendio se producía pasadas las siete de la tarde, y hasta el lugar se acercaban los Bomberos de Burgos.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso a las 19:06 horas. La persona que alertaba señalaba que había llamas en la falda del Castillo, en el cerro de San Miguel. Por sus indicaciones, se estaba quemando maleza.

Noticias relacionadas

Detenida una menor en Burgos por amenazar a otra con un cuchillo de 20 centímetros

Detenida una menor en Burgos por amenazar a otra con un cuchillo de 20 centímetros

Detenido en Burgos al pillarle con medio kilo de marihuana en un control

Detenido en Burgos al pillarle con medio kilo de marihuana en un control

Tres heridos en el accidente entre un autobús y un turismo en la A-1, en Burgos

Tres heridos en el accidente entre un autobús y un turismo en la A-1, en Burgos

Un accidente por la colisión de dos coches deja una mujer herida en la A-1

Un accidente por la colisión de dos coches deja una mujer herida en la A-1

El foco del incendio se producía a la altura del inicio de la calle Eras de San Francisco, donde antiguamente se ubicaba la funeraria. Hasta el lugar se desplazaba la Policía Local, además de los Bomberos de Burgos.

También se movilizaba un agente medioambiental al lugar de las llamas. Pasadas las siete y media de la tarde, el fuego seguía activo en la falda del Castillo de Burgos y, respecto a la superficie quemada, aún estaba en perimetración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en el accidente entre un autobús y un turismo en la A-1, en Burgos
  2. 2 El Ayuntamiento de Burgos ya tiene autorización para tramitar los bonos al consumo de 2025
  3. 3 Detenida una menor en Burgos por amenazar a otra con un cuchillo de 20 centímetros
  4. 4 El pueblo de Burgos que convertirá un edificio deshabitado en uno de usos múltiples por 320.000 euros
  5. 5 Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos
  6. 6 Detenido en Burgos al pillarle con medio kilo de marihuana en un control
  7. 7 El nombre del Bulevar del Ferrocarril se hace oficial en Burgos y convivirá con las denominaciones de calles históricas
  8. 8 Una ciudad de Burgos suprime la venta ambulante durante sus fiestas
  9. 9 El Arco de Fernán González lucirá como nuevo en 2026
  10. 10 Una joya rural con historia: La Posada El Pintor busca nuevo propietario a solo 10 minutos de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un incendio en la ladera del Castillo pone en alerta a los vecinos de Burgos

Un incendio en la ladera del Castillo pone en alerta a los vecinos de Burgos