Un incendio en la ladera del Castillo pone en alerta a los vecinos de Burgos Las llamas se veían por la falda del cerro de San Miguel sobre las siete de la tarde de este miércoles

Sara Sendino Burgos Martes, 9 de septiembre 2025, 19:42

Un fuego en la ladera del Castillo ha alertado a los vecinos del Casco Alto y Los Vadillos en la tarde del miércoles. El incendio se producía pasadas las siete de la tarde, y hasta el lugar se acercaban los Bomberos de Burgos.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso a las 19:06 horas. La persona que alertaba señalaba que había llamas en la falda del Castillo, en el cerro de San Miguel. Por sus indicaciones, se estaba quemando maleza.

El foco del incendio se producía a la altura del inicio de la calle Eras de San Francisco, donde antiguamente se ubicaba la funeraria. Hasta el lugar se desplazaba la Policía Local, además de los Bomberos de Burgos.

También se movilizaba un agente medioambiental al lugar de las llamas. Pasadas las siete y media de la tarde, el fuego seguía activo en la falda del Castillo de Burgos y, respecto a la superficie quemada, aún estaba en perimetración.