Tres heridos en el accidente entre un autobús y un turismo en la A-1, en Burgos El suceso se ha producido a las 16:52 horas este lunes por la tarde a la altura de Lerma

BURGOSconecta Burgos Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:10

El accidente entre un turismo y un autobús deja tres personas heridas en la A-1, en Burgos. El suceso ocurría a las 16:52 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de una colisión por alcance en el kilómetro 193 de la citada vía, a la altura de Lerma en sentido Madrid .

En un primer momento, solicitaban asistencia para una mujer de unos 70 años, ocupante del turismo, que presentaba lesiones leves. El 112 daba aviso a las Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl, que enviaba una ambulancia de soporte vital básico y al personal sanitario del centro de salud de Lerma.

Una vez en el lugar del accidente los facultativos atendían finalmente a tres personas, todas de ellas eran dadas de alta in situ.