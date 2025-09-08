BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 8 de septiembre
Ambulancia de Sacyl. BC

Tres heridos en el accidente entre un autobús y un turismo en la A-1, en Burgos

El suceso se ha producido a las 16:52 horas este lunes por la tarde a la altura de Lerma

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:10

El accidente entre un turismo y un autobús deja tres personas heridas en la A-1, en Burgos. El suceso ocurría a las 16:52 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de una colisión por alcance en el kilómetro 193 de la citada vía, a la altura de Lerma en sentido Madrid .

En un primer momento, solicitaban asistencia para una mujer de unos 70 años, ocupante del turismo, que presentaba lesiones leves. El 112 daba aviso a las Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl, que enviaba una ambulancia de soporte vital básico y al personal sanitario del centro de salud de Lerma.

Noticias relacionadas

Un accidente por la colisión de dos coches deja una mujer herida en la A-1

Un accidente por la colisión de dos coches deja una mujer herida en la A-1

Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos

Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos

Heridas dos mujeres y dos niñas en el vuelco de un turismo en la AP-1, en Burgos

Heridas dos mujeres y dos niñas en el vuelco de un turismo en la AP-1, en Burgos

Reducen a un joven que amenazaba de muerte a su madre con dos grandes cuchillos en Lerma

Reducen a un joven que amenazaba de muerte a su madre con dos grandes cuchillos en Lerma

Una vez en el lugar del accidente los facultativos atendían finalmente a tres personas, todas de ellas eran dadas de alta in situ.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que vende 16 parcelas para revitalizar su polígono industrial
  2. 2 Un accidente por la colisión de dos coches deja una mujer herida en la A-1 en Burgos
  3. 3 Heridas dos mujeres y dos niñas en el vuelco de un turismo en la AP-1, en Burgos
  4. 4 Tres heridos en la colisión entre dos turismos en Burgos
  5. 5 La industria de Burgos reclama perfiles tecnológicos vinculados con el gaming y la IA
  6. 6 Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos
  7. 7 El Burgos subterráneo e inaccesible que se podrá explorar en realidad virtual y 360º
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 7 de septiembre
  9. 9 El mercado de coches de segunda mano en Burgos resiste: caída en agosto, pero leve subida en 2025
  10. 10 El campeón de BMX de Burgos con 12 años: «Ganar te da más ganas de seguir practicando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Tres heridos en el accidente entre un autobús y un turismo en la A-1, en Burgos

Tres heridos en el accidente entre un autobús y un turismo en la A-1, en Burgos