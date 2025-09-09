Detenida una menor en Burgos por amenazar a otra con un cuchillo de 20 centímetros La víctima, que también es menor, avisó a la Policía Local, que localizó a la detenida cerca del lugar de los hechos

BURGOSconecta Burgos Martes, 9 de septiembre 2025, 11:44 Comenta Compartir

La Policía Local de Burgos ha detenido a una menor de 16 años como autora de un delito de amenazas graves en las que utilizó un cuchillo de 20 centímetros de envergadura.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves 4 de septiembre alrededor de las 20:20 horas, en el cruce entre la calle Padre Flórez y la calle San Francisco. En ese momento, agentes de la Policía Local fueron activados por el 112, que informaba sobre unas amenazas con un cuchillo.

Acto seguido, una dotación de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) se dirigió a esta intersección próxima al centro de Burgos, localizando a varios jóvenes, entre los que se encontraba una menor de 16 años, que afirmó a los agentes haber sido amenazada por una persona conocida.

Unos minutos más tarde, la autora de los hechos fue localizada en las proximidades de la calle San Francisco, por lo que, tras informar de lo sucedido, se le practicó un registro corporal de seguridad, localizando en un bolsillo del pantalón un cuchillo con las cachas negras y de 20 centímetros de envergadura. Tras realizar las pesquisas necesarias, los agentes procedieron a la detención de esta menor.

Temas

Sucesos en Burgos