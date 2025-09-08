BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Agentes de la Policía Nacional de Miranda durante el Ebrovisión. BC

Un detenido por tráfico de drogas y 16 denuncias por tenencia de sustancias, el balance de Ebrovisión

La Policía Nacional de Miranda de Ebro destaca la colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y el «ambiente de seguridad y sin incidentes graves»

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:57

El festival Ebrovisión ha finalizado su edición número 25 en Miranda de Ebro con un balance muy positivo, tal y como destaca la Policía Nacional. Aunque no ha habido incidentes de gravedad, sí se ha producido la detención de un hombre por traficar presuntamente con drogas y se han levantado otras 16 actas de denuncia por intervención de sustancias estupefacientes.

La cita musical se ha celebrado este fin de semana con la asistencia total de unas 25.000 personas y la comisaría de Miranda de Ebro ha contado ha contado con el refuerzo y apoyo de la comisaría Provincial de Burgos, participando en conjunto más de 100 efectivos policiales entre todas las unidades desplegadas: Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Unidad de Prevención y Reacción, especialistas en Seguridad Aérea y grupo de Seguridad Privada.

Todo para garantizar el buen desarrollo del festival que, un año más, concluye sin destacar incidentes de relevancia desde el punto de vista de la seguridad. La Policía destaca el comportamiento «cívico» del público y señala que todo ha transcurrido con plena normalidad en el desarrollo del multitudinario evento.

